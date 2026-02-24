El branding como bandera: lanzamiento oficial de los Best Branding Awards Colombia

El 19 de febrero de 2026 se presentaron oficialmente en Colombia estos reconocimientos que, más que ser un evento, buscan mostrar que el branding aporta valor a largo plazo a las marcas y permite construir un legado duradero en un mercado competitivo.

En el mundo de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones el Branding es el proceso estratégico de desarrollo y gestión de marca con el objetivo de que las personas, sus stakeholders y quienes trabajan para ella sepan cual es su identidad, valores y propósito. Va más allá de rediseñar logos, aunque esto hace parte del ejercicio de branding, o de cambiar eslóganes.

Con lo anterior en mente, los Best Branding Awards Colombia llegan como unos premios que destaca lo mejor del branding en América Latina y que ya tienen presencia en Ecuador, México y Chile.

Para hacer el lanzamiento Valora y P&M organizaron un desayuno en el que participaron 22 líderes de agencias de branding, CEO de agencias creativas, CEO de medios y consultores en el que, aparte de presentar las fechas y bases de los premios, se abrió una discusión para entender qué esperan los profesionales dedicados al branding en Colombia del reconocimiento, y cómo los BBA pueden llegar de la forma más oportuna al país.

La conversación fue guiada por Diego Hermosilla, CEO de Valora, organización que lidera los BBA en la región y que también organiza a través de socios locales los Effie Awards Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú; y por Carlos Fernando Vega, director de los Best Branding Awards Colombia, y director general de P&M. Gracias al entendimiento profundo de ambos de la publicidad y el mercadeo latinos, se unieron para traer el primer reconocimiento sobre Branding, el proceso que puede construir o destruir una marca, a Colombia.

Categorías y criterios de evaluación

Los Best Branding Awards Colombia tienen cinco categorías, cada una con diferentes subcatgorías, y un premio Best of the Year, que reconoce el mejor ejercicio de branding a lo largo de dos años en cada país.

1. Desafío (25%)

El por qué: explica el contexto del mercado, los problemas a resolver y los objetivos estratégicos. ¿Por qué era vital este proyecto para el futuro de la marca?

2. Solución (50%)

La gran idea: presenta el concepto central y cómo se tradujo en una identidad y experiencia coherentes. Se evaluará la creatividad, la ejecución técnica y qué tan sostenible es la propuesta en el tiempo.

3. Impacto (25%)

Los resultados: demuestra con datos o testimonios cómo mejoró la percepción, el posicionamiento o la cultura de la marca. El valor generado debe estar alineado con los objetivos iniciales.

Fechas y costos

Las fechas de postulación en Colombia se abrirán el 16 de marzo y se cerrarán el 5 de junio de 2026. la premiación se hará el 5 de noviembre en Bogotá.

Los costos de postulación son los siguientes:

1er caso: 1.560,000 + IVA.

2do y 3er caso: 1.404,000 +IVA.

4to caso en adelante: 1.248,000 +IVA.

A continuación algunas ideas destacadas en el lanzamiento de los BBA Colombia:

“La solución tiene el 50% del peso porque es donde se ve el ejercicio duro del Branding; que es un proceso de largo aliento y donde el alma de las marcas se define”, Diego Hermosilla, CEO de Valora.

“El branding genera valor agregado a largo plazo", Lucho Correa, director creativo de LIP.

“Los premios deben incluir manejo de reputación y manejo de crisis. Vale la pena reconocer organizaciones que, en momentos de crisis, saben cómo el branding suma valor” Lina Echeverry, directora de los programas de mercadeo en la Universidad de los Andes.

“Las categorías deberían premiar las marcas que, con su branding, tiene impacto social”, Xavier Serrano, CEO de DDB Colombia.

“Es importante que muestren ejemplos de casos de otros países para entender hasta dónde van los premios y cada categoría”, Lucas del Corral, fundador y director de Panorama Branding.

“Se deberían poder postular procesos de branding con marcas en diferentes territorios de Colombia, que muestran sostenibilidad y las diferentes realidades del país”, Juana Mesa de Imasd.

"El branding es qué conexión emocional logramos en las personas sobre un producto, servicio o marca", Hernán López, director general de MRr. Branding.

“Es importante que las agencias de branding sean parte intensiva de este ejercicio”, Xenia Lucero, presidente de TXT Comunicaciones.

“A la hora de comunicar es clave definir el rol de los medios”, Vladimir Tiuso, CEO de Woods & Trees.

"El efecto en imagen y perceptual de acciones de marketing alrededor de un producto o servicio; eso es branding", Juan Pablo Ángel, gerente de Qualitat Colombia.

“El jurado debería estar compuesto, en su mayoría, por expertos de branding en el país; ya que asegurar que quienes juzgan tengan conocimientos profundos y especializados de estos procesos es importante”, Daniel Yepes, socio fundador y director general de MUMU.

A continuación, fotos de todos los asistentes al evento:

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Leticia Navarro, presidenta de Kantar Insights, Camilo Reina, gerente de mercadeo de Cinecolombia, Alexandre Toulemonde, fundador y presidente de TXT Comunicaciones, Linda Patiño, directora de comunicaciones de Google Colombia, Juan Carlos Otoya, fundador de SmartBrands, Angélica Prieto, experta en branding, Alejandro Bernal, CEO de Preem y Juan Fernando Ocampo, director y socio de Aluzian.