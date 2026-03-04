miércoles, marzo 04, 2026

INICIO

MERCADEO

Bimbo - Mr. Brown® hecho con Milo®, de LLYC y Fantástica para Bimbo Colombia

Bimbo le cuenta

Bimbo - Mr. Brown® hecho con Milo®, de LLYC y Fantástica para Bimbo Colombia

Bimbo Colombia presenta Mr. Brown® hecho con Milo®, campaña nominada al Top 10 en Acción de Brand PR, y desarrollada por LLYC y Fantástica.

Redacción P&M
Redacción P&M
 marzo 4, 2026

El equipo

Esta alianza nació de una escucha profunda del consumidor, que ya disfrutaba de esta mezcla en panaderías y colegios. Así, Bimbo y Nestlé formalizaron la combinación entre el inigualable sabor de Milo® y la deliciosa textura de Mr. Brown® y la llevaron a escala masiva. Esta mezcla de atributos ha dado lugar a una propuesta diferenciada y relevante para el consumidor.

Cuál fue el insight de la campaña

La escucha digital identificó una conversación recurrente en Colombia: brownie hecho con Milo®. El insight parte de que el brownie es un producto indulgente que adquiere un diferencial cuando incorpora las características sensoriales de Milo®. La combinación conecta con hábitos locales y activa una audiencia dispuesta a probar alianzas entre marcas.

Acción o campaña nominada

En un contexto en el que muchas compañías pausaron la innovación por la inflación y la contracción del mercado, la marca decidió avanzar. Identificó una oportunidad clara: la categoría y los consumidores pedían valor agregado y propuestas relevan- tes. La acción buscó democratizar un producto aspiracional, y hacerlo accesible sin perder calidad. Más que lanzar una novedad, se trató de abrir posibilidades, convertir la indulgencia en un momento cotidiano y llevar una experiencia poderosa a la mesa de un millón de colombianos.

Resultados

Bimbo registró un impacto inmediato: duplicó su base de seguidores en una noche y generó un pico de conversación digital en el lanzamiento. En medio de la contracción por la ley de ultraprocesados, la marca cerró el año con un crecimiento a doble dígito y sobrecumplió en 200 % su meta de ventas del primer mes. La innovación fortaleció el equity de Mr. Brown®, impulsó todos los SKU [stock keeping unit, unidad de mantenimiento de existencias] y consolidó el liderazgo en la categoría, con foco en Gen Z y late millennials.

 

Este artículo es una Colaboración paga con Bimbo.

Artículo publicado en la edición #502 de los meses de febrero y marzo de 2026.

También le puede interesar: Los viajeros colombianos ponen el foco en los destinos nacionales en 2026

TAGS
Revista P&M

LO MÁS LEÍDO

01
Top10

P&M presenta los nominados al TOP10 2025

Juanita Rico
diciembre 22, 2025
02
Política

El discurso autoritario gana espacio en la política colombiana

Redacción P&M
febrero 24, 2026
03
Tendencias 2026

"El PR hoy se juega con dos cerebros: el artificial para la data y el humano para la credibilidad", Keka Palacio, gerente y socia de Babel Group

Juanita Rico
febrero 9, 2026
04
Branding

El branding como bandera: lanzamiento oficial de los Best Branding Awards Colombia

Juanita Rico
febrero 24, 2026
05
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Mercadeo
VER TODO

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
5
marzo
Evento virtual

Webinar: El nuevo retail no compite en precio, compite en experiencia

Este webinar propone una mirada distinta: si el precio es el terreno del algoritmo, la experiencia es el territorio humano.

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Consumidor

Gente

Comunicación

Digital