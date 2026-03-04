Bimbo - Mr. Brown® hecho con Milo®, de LLYC y Fantástica para Bimbo Colombia

Bimbo Colombia presenta Mr. Brown® hecho con Milo®, campaña nominada al Top 10 en Acción de Brand PR, y desarrollada por LLYC y Fantástica.

Esta alianza nació de una escucha profunda del consumidor, que ya disfrutaba de esta mezcla en panaderías y colegios. Así, Bimbo y Nestlé formalizaron la combinación entre el inigualable sabor de Milo® y la deliciosa textura de Mr. Brown® y la llevaron a escala masiva. Esta mezcla de atributos ha dado lugar a una propuesta diferenciada y relevante para el consumidor.

Cuál fue el insight de la campaña

La escucha digital identificó una conversación recurrente en Colombia: brownie hecho con Milo®. El insight parte de que el brownie es un producto indulgente que adquiere un diferencial cuando incorpora las características sensoriales de Milo®. La combinación conecta con hábitos locales y activa una audiencia dispuesta a probar alianzas entre marcas.

Acción o campaña nominada

En un contexto en el que muchas compañías pausaron la innovación por la inflación y la contracción del mercado, la marca decidió avanzar. Identificó una oportunidad clara: la categoría y los consumidores pedían valor agregado y propuestas relevan- tes. La acción buscó democratizar un producto aspiracional, y hacerlo accesible sin perder calidad. Más que lanzar una novedad, se trató de abrir posibilidades, convertir la indulgencia en un momento cotidiano y llevar una experiencia poderosa a la mesa de un millón de colombianos.

Resultados

Bimbo registró un impacto inmediato: duplicó su base de seguidores en una noche y generó un pico de conversación digital en el lanzamiento. En medio de la contracción por la ley de ultraprocesados, la marca cerró el año con un crecimiento a doble dígito y sobrecumplió en 200 % su meta de ventas del primer mes. La innovación fortaleció el equity de Mr. Brown®, impulsó todos los SKU [stock keeping unit, unidad de mantenimiento de existencias] y consolidó el liderazgo en la categoría, con foco en Gen Z y late millennials.

