Alternativas de financiamiento para las pymes en 2026

Cerca de 7 de cada 10 pymes no logran superar los primeros cinco años de operación, según cifras de confecámaras.

Ante el decreto de emergencia económica, se introduce un escenario de una posible incertidumbre para las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Este tipo de contextos suele incidir en la toma de decisiones empresariales, especialmente en aspectos relacionados con inversión, flujo de caja y planeación financiera de cara a 2026.

En entornos donde se anticipan ajustes fiscales, cambios en el gasto público y señales variables desde el entorno macroeconómico, las pymes enfrentan una mayor presión operativa. Esto se relaciona con su estructura financiera, caracterizada por márgenes ajustados y ciclos de caja sensibles a variaciones externas. Según cifras de Confecámaras, en el país cerca de siete de cada diez pymes no superan los primeros cinco años de operación.

La incertidumbre económica no siempre se refleja de forma inmediata en indicadores financieros, pero sí en el comportamiento empresarial. En estos escenarios, algunas pymes optan por postergar inversiones, ajustar inventarios, renegociar plazos con proveedores y priorizar la liquidez, incluso cuando los niveles de venta se mantienen estables.

De acuerdo con Kapital, fintech enfocada en financiamiento empresarial, este comportamiento responde a la necesidad de contar con acceso oportuno a capital y mayor capacidad de adaptación. “Cuando se declara una emergencia económica, las pymes no están buscando endeudarse más, sino endeudarse mejor. La prioridad es contar con opciones que les permitan reaccionar rápido, sin comprometer su estabilidad a largo plazo”, explica Vivian Acuña, Country Manager de Kapital Colombia.

Este panorama ha puesto en evidencia las limitaciones de los esquemas tradicionales de financiamiento, especialmente aquellos con procesos extensos y condiciones poco flexibles. En algunos casos, la falta de previsibilidad puede llevar a que las empresas mantengan en pausa decisiones relacionadas con crecimiento, contratación o expansión operativa.

Frente a este escenario, han tomado relevancia alternativas de financiamiento orientadas a la flexibilidad y al uso de datos para la toma de decisiones. Desde su experiencia, Kapital identifica algunas opciones utilizadas por pymes en contextos de alta incertidumbre:

Financiamiento enfocado en capital de trabajo, orientado a cubrir necesidades operativas como la compra de inventarios, el pago oportuno a proveedores y la gestión de ciclos largos de recaudo, sin comprometer la estabilidad financiera de la empresa.

Líneas de crédito flexibles y rotativas, que pueden activarse según la necesidad del negocio, permitiendo diferir pagos clave y adaptarse a picos de demanda o momentos de mayor presión sobre la caja.

Herramientas de gestión financiera integradas, que combinan financiamiento con pagos, recaudo y control financiero, facilitando una mayor visibilidad del flujo de caja y decisiones más informadas.

Acompañamiento y construcción de comunidad empresarial, a través de espacios de formación, networking y acceso a conocimiento, que complementan el acceso a capital y fortalecen la sostenibilidad de las pymes.

“La incertidumbre llegó para quedarse como variable de negocio. Las pymes que aprendan a gestionarla, con información, planeación y soluciones financieras adecuadas, estarán mejor preparadas para crecer incluso en contextos complejos”, concluye Vivian Acuña, Country Manager de Kapital Colombia.

En Colombia, la compañía reporta haber colocado más de USD 50 millones en financiamiento empresarial durante sus tres años de operación en el país, alcanzando a más de 1.300 pymes de distintos sectores y regiones.

De cara a 2026, el reto para las empresas colombianas no será únicamente acceder a recursos, sino hacerlo con criterio, flexibilidad y visión. En un entorno marcado por cambios económicos y regulatorios, contar con alternativas de financiamiento alineadas con la realidad del negocio puede marcar la diferencia entre resistir o desaparecer.

