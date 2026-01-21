KAYAK, el metabuscador de viajes líder en el mundo, presentó la segunda edición de su reporte “What the Future” (WTF) report, un análisis que anticipa los destinos, comportamientos y motivaciones que marcarán las decisiones de viaje en el 2026. El informe revela las tendencias antes de que se conviertan en masivas y muestra cómo los viajeros están transformando la forma en que planean, viven y pagan sus viajes.

Basado en billones de búsquedas realizadas en la plataforma de KAYAK, datos exclusivos de la comunidad global de TikTok y una encuesta a más de 14.000 viajeros de la Generación Z y Millennials, el reporte identifica las diez tendencias clave que definirán la próxima generación de viajes, desde la manera en que se descubren los destinos hasta el uso creciente de la inteligencia artificial en la planificación de los viajes. Según el estudio, el 33% de los viajeros encuestados afirma que ahora confiaría más en una recomendación de IA que en amigos o redes sociales, marcando un cambio en la manera en que las personas toman decisiones al momento de viajar.

En 2026, la inteligencia artificial se convertirá en un motor aún más poderoso e invisible detrás de los viajes, anticipando lo que los viajeros necesitan antes de que lo pidan y eliminando fricciones en cada etapa. El futuro de los viajes no solo será más inteligente; será más humano y personalizado, con la tecnología potenciando la experiencia en cada etapa del viaje

Afirma Matthias Keller, director de Producto de KAYAK.

El informe también destaca cómo las redes sociales siguen marcando las tendencias en el descubrimiento de viajes, reflejando cada vez más el mismo cambio que se observa en la planificación de viajes, ya que los viajeros se inclinan por contenidos más auténticos y menos orientados al mercado masivo, al tiempo que aumenta la confianza en las recomendaciones basadas en la inteligencia artificial.

“TikTok está redefiniendo la forma en que las personas exploran el mundo y se ha convertido en un espacio con una cultura muy activa de búsqueda y descubrimiento cuando se trata de planificar viajes —desde vuelos y hoteles hasta destinos y mucho más”, señala David Hoctor, director del vertical de Viajes, soluciones globales de negocio en TikTok. “KAYAK ha identificado una serie de comportamientos de viaje emergentes que estamos viendo desarrollarse en tiempo real en TikTok, desde microescapadas con amigos hasta viajes soñados que te dejan sin aliento con sus seres queridos. Nos emociona ver cómo estas tendencias tomarán forma en 2026 a medida que los viajeros planifican sus próximos destinos”.

El informe WTF 2026 deja claro un punto: el futuro de los viajes no se define por un solo destino ni por una sola tecnología, sino por un cambio en las motivaciones de los viajeros. Las tendencias identificadas por KAYAK reflejan cómo en 2026 las personas viajarán con más intención, buscando experiencias que se ajusten a su presupuesto, a su bienestar y a su forma de vivir, más allá de lo que dictan las modas o las redes sociales.

Las tendencias de viaje que marcarán 2026, según KAYAK

Aún no en tu FYP

2026 es el año en el que se reescribirán las rutinas de viaje populares, sustituyendo los lugares de moda que aparecen en Internet por la próxima «generación de destinos» que aún no se ha visto en las redes sociales. El 74% de la generación Z y el 71% de los millennials prefieren lugares que no aparecen en sus feeds. Las publicaciones con la etiqueta #hiddengems aumentaron más de un 50 % en TikTok el año pasado.

Top 10 destinos emergentes de KAYAK para 2026 - Consulta el listado completo aquí.

Reserva ahora, paga después

Cuando el presupuesto es más ajustado, la flexibilidad en el pago importa más. El 28% de los viajeros de la Generación Z y el 26% de los Millennials encuestados afirma que los planes a crédito definirán cuántos viajes podrán realizar en 2026.

Viajes que te dejan sin aliento

Los itinerarios que generan asombro están en tendencia. Desde eclipses solares hasta lluvias de meteoros, el 60% de los viajeros de las generaciones Z y millennial afirma que las maravillas naturales guiarán sus planes de viaje en 2026.

Tu amigo, la IA

¿Pedir recomendaciones de viaje a familiares o amigos? Eso es cosa del pasado. La IA es el nuevo mejor amigo de viaje para la Generación Z y los millennials. El 33% de los viajeros confían más en recomendaciones de IA que en personas o redes sociales, ya que se basan en diferentes fuentes. El 28% considera que la IA es más precisa y actualizada que las sugerencias de su círculo cercano.

Viajes que enriquecen

El bienestar es la nueva riqueza para los viajeros jóvenes. El 70% de los viajeros de las generaciones Z y millennial señala el reinicio mental como su principal razón para viajar, mientras que las publicaciones con #wellnesstravel crecieron un 150% en TikTok. Dispuestos a invertir más, redefinen el lujo como llegar descansados, no como ostentar.

Pequeños grandes viajes

Los pueblos pequeños son el nuevo lugar feliz. El 84% de los viajeros preferirían un destino pequeño para sus viajes en 2026, esperando precios más bajos, menos multitudes y mayor autenticidad. TikTok lo confirma: uno de cada cinco viajeros afirma que publicaciones en redes los inspiraron a visitar un pueblo.

Consulta aquí los cinco destinos pequeños con buena relación calidad-precio en Colombia.

El gran evento

¿Viajar por un evento en 2026? No estás solo. El 94% de los viajeros Gen Z y millennials planea viajar por un gran evento en 2026. Ya sea una competencia deportiva, un concierto o un festival, los grandes eventos no son la excusa para viajar: son el viaje.

Vacaciones para despejar la mente

Ir más lento para sentir más. Los viajes en 2026 se enfocan en respirar, no en tachar pendientes de la lista. Las publicaciones sobre #slowtravel crecieron casi un 330% en TikTok en 2025. El 50% de los viajeros encuestados afirma que viajar más despacio despeja la mente y el 29% prioriza calidad sobre cantidad.

Nanovacaciones

Los viajes cortos ofrecen grandes beneficios. El contenido de #weekendgetaways creció más de un 60% en TikTok. Casi el 64% de los viajeros encuestados por KAYAK planea realizar varias escapadas cortas en 2026, optando por cambios rápidos de escenario para una relajación inmediata.

Aventuras tranquilas

Las aventuras tranquilas dominan. En lugar de desafíos extremos, el 25% de los viajeros prefiere aventuras ligeras combinadas con descanso, como salir a correr por la mañana y luego pasar tiempo en la playa, o una caminata moderada con una bebida fría al final. En 2026, aventura no significa incomodidad.

Conozca más sobre las tendencias WTF 2026 de KAYAK: AQUÍ

