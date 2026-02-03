Cerveza Aguila presentó ‘Fichaje Nacional’, en la antesala de la Copa mundial de la FIFA 2026

A través de códigos QR en puntos de venta, los hinchas pueden sumarse a la experiencia y participar por 100 cupos para acompañar a la Selección Colombia en la Copa del Mundo, uno por día durante 100 días.

Tras la clasificación de la Selección Colombia a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cerveza Águila presentó el pasado 27 de enero Fichaje Nacional, una campaña con la que propone “fichar” simbólicamente a más de 40 millones de colombianos de cara a la cita mundialista y convertir la camiseta de la Selección en un elemento de identificación colectiva.

La Selección Colombia cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con un invicto de cinco partidos, resultado que le permitió ubicarse en la tercera posición de la tabla. A partir de este momento deportivo, Cerveza Águila, patrocinador oficial de la Selección, lanzó un llamado simbólico para “fichar” a los colombianos como parte de la iniciativa.

La iniciativa fue presentada a través de un comercial que reúne figuras del fútbol como James Rodríguez, Luis Díaz, Néstor Lorenzo y Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, junto a referentes de la cultura popular y el entretenimiento como Betty la Fea, Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián, el artista Ryan Castro y creadores de contenido.

“Cuando juega la Selección, Colombia se une como pocas veces ocurre. Desde esa convicción nace Fichaje Nacional: una apuesta por fichar simbólicamente a más de 40 millones de colombianos y convertir la camiseta en un punto de encuentro nacional. Para nosotros, acompañar a la Selección es también acompañar esa alegría colectiva que define al país”, aseguró Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

Como parte de esta iniciativa se extiende a los puntos de venta de Cerveza Águila en todo el país. A través de códigos QR, los consumidores pueden registrarse en el canal oficial de WhatsApp de la marca y recibir, de manera simbólica, una camiseta y un número de identificación como parte del equipo nacional.

Con esta campaña, se entregarán 100 cupos para asistir al Mundial 2026, uno por día durante 100 días, permitiendo que los hinchas acompañen a la Selección Colombia en esta cita mundialista.

“Queríamos que la gente pudiera sumarse desde los lugares donde siempre ha vivido el fútbol: la tienda, el barrio, el punto de encuentro cotidiano. Fichaje Nacional es una invitación abierta para sentir que todos jugamos en el mismo equipo”, agregó Álvaro de Luna, Vicepresidente de Marketing de Bavaria

También le puede interesar: Ingrid Pérez es la nueva Head of Agencies de Google para Chile, Colombia y Perú