Epson presenta tecnología en indumentaria para el fútbol

La marca habilitará un "museo de fútbol" y una gigantografía de estadio para revelar cómo su tecnología viste a algunos clubes nacionales y a las tribunas del país.

En el marco de Colombiatex 2026, Epson participará con una propuesta centrada en la aplicación de tecnología de impresión para la industria textil, con énfasis en la indumentaria deportiva asociada al fútbol nacional. La marca dispondrá un espacio que incluirá un “museo de fútbol” y una gigantografía con ambientación de estadio, orientados a mostrar el uso de su tecnología en prendas y elementos utilizados por clubes y en escenarios deportivos del país.

La participación de Epson se da ante la expectativa del Mundial de Fútbol 2026 y por el dinamismo del mercado de la moda en Colombia. De acuerdo con cifras del Observatorio de Moda de Inexmoda, el tamaño del mercado de la moda en el país alcanzó los 5,78 billones de pesos durante el primer bimestre de 2025, lo que representó un crecimiento del 5,55 % frente al mismo periodo del año anterior.

"Nuestro propósito es capitalizar el impulso global del mundial para demostrar que contamos con un ecosistema tecnológico integral. No nos limitamos al textil tradicional, traemos soluciones para merchandising, personalización de toallas, termos y balones. Queremos que la industria vea que la misma tecnología que garantiza el color y la calidad en los uniformes de los clubes profesionales colombianos, está disponible para potenciar sus negocios en esta temporada de alta demanda", afirma Juanita Agudelo, gerente de ventas y mercadeo para negocios Industriales en Epson Colombia.

Durante la feria, la compañía exhibirá un portafolio tecnológico enfocado en diferentes escalas de producción, desde procesos de personalización hasta aplicaciones industriales de mayor volumen. Entre las tecnologías que serán presentadas se encuentran la impresión DTFilm para personalización, la impresora de cama plana UV SureColor V1070 y la SureColor T7770, utilizada para procesos asociados a serigrafía.

Uno de los espacios destacados del stand será el denominado “Museo de Fútbol Epson”, donde se mostrará el uso de procesos de sublimación en la confección de camisetas de clubes como Once Caldas, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto. Adicionalmente, la gigantografía instalada en el stand ilustrará el uso de esta tecnología en piezas de gran formato, como las camisetas que cubren tribunas en partidos de la Selección Colombia.

La marca también desarrollará activaciones dirigidas a los asistentes, que incluyen demostraciones en vivo y dinámicas de interacción con los equipos, en el marco de la campaña “Imparables”. Estas actividades buscan mostrar el funcionamiento de la tecnología aplicada a productos como camisetas y balones.

Desde el frente de negocio, la unidad industrial de Epson en Colombia proyecta mantener un crecimiento a doble dígito durante el año fiscal en curso y consolidar al país como su tercer mercado más relevante en Latinoamérica. La compañía señala que su propuesta tecnológica apunta a mejorar la eficiencia operativa mediante el uso optimizado de tinta y procesos de impresión que permiten mantener consistencia de color en prendas deportivas.

En materia ambiental, las soluciones presentadas incorporan tintas de base agua y sistemas de impresión diseñados para reducir el desperdicio de consumibles, en línea con los estándares operativos de la marca para la industria textil.

