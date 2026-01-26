Próximamente en P&M: el nuevo mapa del Retail y un análisis sobre Promo & Activación en Colombia para 2026

En dos especiales impresos, exploraremos el "backstage" de la nueva ingeniería de compra y descifraremos el código de las activaciones híbridas que marcarán la agenda competitiva del primer semestre de 2026.

El primer semestre de 2026 no es solo una fecha en el calendario; es el punto de inflexión donde las estrategias dejan de ser planes sobre papel para convertirse en ecosistemas vivos.

En su próxima edición impresa, P&M incluirá dos especiales que diseccionan las fuerzas que están reescribiendo las reglas del juego: Promo y activación & Event Marketing, y Retail 2026 en Colombia.

Ambos contenidos exploran una verdad compartida: en un entorno saturado de estímulos, la única moneda que no se devalúa es la conexión real. Ya sea a través de una experiencia inmersiva en un festival o en el flujo silencioso de una compra asistida por algoritmos, el reto para las marcas es el mismo: dejar de ser una interrupción para convertirse en significado.

Promo y activación & Event Marketing: "No es promoción, es lo que la gente vive"

El BTL clásico ha mutado. En 2026, la activación física ya no funciona como un esfuerzo aislado, sino como un laboratorio de comportamiento humano. Este especial profundiza en cómo los eventos y ferias se han transformado en arquitecturas narrativas donde la tecnología no es el fin, sino el multiplicador.

Hibridez real: Analizamos cómo lo digital expande la realidad física mediante contenido en tiempo real y creators embedded, permitiendo que la experiencia viva en dos planos: el que se toca y el que se comparte.

Continuidad emocional: El concepto 360 evoluciona. Ya no se trata de estar en todos los canales, sino de crear un ritual que empieza con un teaser y termina en una comunidad de largo plazo.

Este especial, además, tendrá un apartado especial para Event Marketing como laa ingeniería detrás de la experiencia.

Analizaremos cómo el Event Marketing en 2026 dejará de ser un espacio de exhibición para convertirse en una arquitectura de significado, donde la infraestructura técnica y la logística de precisión serán las protagonistas. Exploraremos la evolución de los grandes recintos y ferias en Colombia, que pasarán de ofrecer metros cuadrados a ofrecer ecosistemas inteligentes. Profundizaremos sobre cómo los proveedores de vanguardia están integrando tecnología de punta, desde biometría fluida para el registro hasta sistemas de audio inmersivo y pantallas de alta densidad, para garantizar que cada lanzamiento o congreso sea una pieza de ingeniería emocional impecable.

Revelaremos el nuevo rol de la cadena de suministro y producción técnica, que ahora actúa como consultora estratégica. Descubriremos cómo el uso de la Inteligencia Artificial aplicada a la logística permitirá predecir flujos de asistentes, optimizar consumos energéticos y personalizar la agenda de cada visitante en tiempo real. No se tratará solo de montar una tarima; exploraremos la integración de soluciones de "Realidad Extendida" (XR) y escenarios híbridos que permitirán a las marcas en Colombia conectar simultáneamente con audiencias presenciales y comunidades globales, rompiendo por fin la barrera física de los eventos tradicionales.

Finalmente, pondremos el foco en el ROI de la vivencia, donde el éxito de un evento se medirá por la profundidad del vínculo y la calidad de los datos capturados, más que por el tráfico de personas. Investigaremos cómo los proveedores están adoptando modelos de sostenibilidad circular en el montaje de ferias y cómo la curaduría de contenidos se vuelve el activo más valioso del Event Marketing.

Este especial será una guía esencial para entender que, en 2026, la activación poderosa no interrumpe el momento cultural, sino que lo amplifica y lo transforma a través de una ejecución técnica de clase mundial.

Retail 2026: la nueva ingeniería de la compra

Mientras tanto, el retail se reinventa desde su "backstage". El especial propone una mirada profunda a las fuerzas invisibles que moldean el consumo, más allá de la vitrina. Es una invitación a entender que el retail está cambiando incluso cuando el consumidor siente que todo sigue igual.

Giro sensorial y sostenible: De la razón al instinto. Exploramos cómo el diseño del punto de venta utiliza el paisaje sonoro y los materiales para construir apego y conciencia ambiental.

Del producto al momento: En un año donde las unidades se estancan, el retail gana vendiendo "ocasiones de vida". Analizamos el paso de las categorías de producto a los rituales de bienestar y consumo circular.

Estrategia de marca propia: La private label deja de ser la opción económica para ser el motor de innovación y el escudo de lealtad frente a las nuevas generaciones.

IA invisible y confianza visible: El futuro del "Retail sin buscar" (de SEO a GEO). Cómo ser elegido por una interfaz conversacional y por qué, en un mundo de algoritmos, la transparencia es el único driver de margen real.

¿Por qué leer estos especiales?

En P&M entendemos que el marketing de 2026 no se trata de quién tiene la tecnología más costosa, sino de quién logra convertir la presencia en impacto. Este número, la edición impresa 502 de P&M, es una hoja de ruta para marcas, agencias y retailers que buscan transformar una transacción en un vínculo y un evento en una huella imborrable.

Lo táctico ya no sobrevive solo. En 2026, el éxito pertenece a quienes diseñan con propósito, tiempo y una dosis de riesgo creativo.

