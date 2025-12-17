Estrategia y consistencia que trascienden

Esta marca obtuvo el reconocimiento GEMA por su propuesta de valor consistente, centrada en innovación, respaldo, comunidad, confianza y entusiasmo que hizo la categoría más aspiracional para el motociclista colombiano
Para Marcela Hoyos, gerente de marketing de Incolmotos Yamaha, el reconocimiento GEMA certifica la obtención de sus objetivos esenciales: atraer nuevos clientes, convertirlos en fans apasionados y, finalmente, crear clientes Yamaha para toda su vida. Esa visión de largo plazo se complementa con un principio central de la marca: generar kando, esa emoción profunda que surge al encontrar un valor excepcional, presente tanto en empleados como en su red de distribución nacional con más de 300 puntos de venta.
Yamaha ha mantenido una propuesta de valor coherente basada en innovación, diversión, confianza, emoción y lazos, con foco en calidad, seguridad y vínculos duraderos. Esa consistencia fue clave en un año en que la categoría crece 29 % y supera 1.050.000 motos vendidas. Para anticiparse, la marca fortaleció capacidades, optimizó procesos y aceleró su transformación digital, apoyada además por Yamaha Servicios Financieros, que amplía el acceso al crédito.
El principal aprendizaje: el equipo humano es el gran diferenciador de la compañía. Su espíritu de desafío, persistencia y alineación sostuvo el crecimiento y fortaleció la promesa de valor que hace que la marca ocupe, por undécimo año consecutivo, el puesto #1 en el Top of Mind del sector en Colombia. GEMA valida esa visión de largo plazo, al reconocer décadas de valor social y económico expresadas con la Fundación Incolmotos Yamaha y en el propósito de unir arte, tecnología y sostenibilidad para mejorar la vida de las personas y proteger el entorno.
De cara al futuro, Yamaha seguirá asumiendo nuevos desafíos, creando valor para las personas y la sociedad y fortaleciendo la estrategia que la consolida como una marca aspiracional. Su política de sostenibilidad guiará los próximos pasos en movilidad divertida, bienestar y cuidado ambiental, con un objetivo claro: crecer de forma sostenible y seguir construyendo una marca que trasciende la categoría y genera experiencias memorables.
Artículo publicado en la edición #501 de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026.
