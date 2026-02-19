Nespresso cumple 40 años y refuerza su apuesta por Colombia

Colombia se consolida como un mercado estratégico para la marca, con cerca de 11 años de presencia directa desde la apertura de su primera boutique en 2014.

Con cerca de 2.250 millones de tazas consumidas a diario y más del 65% de los adultos incorporándolo en su rutina, el café continúa consolidándose como uno de los hábitos más arraigados a nivel global. Este crecimiento ha venido acompañado de cambios en el consumo: mayor preparación en el hogar, preferencia por cafés premium y una creciente demanda de prácticas sostenibles, tendencias que han redefinido la categoría en las últimas décadas.

En este contexto, Nespresso celebra 40 años desde su creación en 1986, cuando nació con la propuesta de llevar la experiencia de un café de alta calidad al hogar, marcando un punto de inflexión en la forma de preparar y disfrutar esta bebida. Desde entonces, la innovación ha sido el eje de su evolución, desde la selección rigurosa de los granos hasta el desarrollo de tecnologías en máquinas y recetas que amplían las posibilidades de consumo en preparaciones calientes y frías. Hoy, la marca tiene presencia en 93 países y continúa impulsando la innovación en la categoría de café a nivel global, evolucionando sus tecnologías, portafolio y experiencias.

Hace 40 años comenzamos con una idea clara: transformar la manera en que las personas disfrutan el café en casa, llevando el espresso perfecto a los hogares. Lo que inició como una propuesta disruptiva se consolidó como una apuesta constante por la innovación, permitiéndonos evolucionar junto al consumidor, ampliar orígenes, formatos y momentos de consumo. Ese compromiso se refleja en cada cápsula, cada receta y cada experiencia que ofrecemos, porque no solo hacemos café, sino que lo reinventamos una y otra vez

Señala Marcos Djinishian, gerente general de Nespresso para la Región Andina y el Caribe.

Colombia: Un mercado clave en la evolución del café premium

En esa evolución, Colombia se ha consolidado como un mercado estratégico para la marca. Con cerca de 11 años de presencia directa en el país desde la apertura de su primera boutique en 2014, Nespresso ha fortalecido su vínculo con uno de los orígenes cafeteros más reconocidos del mundo y con un consumidor que evoluciona hacia experiencias de café en el hogar, mostrando mayor interés por la calidad, el origen y la versatilidad en la preparación2.

En línea con esta transformación y en el marco de su aniversario, la compañía presenta ediciones especiales que destacan las variedades más representativas para el consumidor colombiano. El Pack Taste, disponible en las líneas Original y Vertuo, reúne los cafés más vendidos en el país durante la última década, mientras que el Pack Expertise, basado en la familia Ispirazione Italiana, invita a explorar nuevas recetas y formas de reinventar el café en casa.

Estos lanzamientos hacen parte de una campaña global que celebra cuatro décadas de evolución constante. Desde 1986, Nespresso ha ampliado su portafolio de orígenes y perfiles, ha desarrollado nuevas tecnologías en sus máquinas y ha acompañado las tendencias que hoy privilegian la personalización, la creatividad y la experiencia en el hogar. De sus cafés icónicos a mezclas más audaces, la marca ha redefinido lo que significa disfrutar un café premium, manteniendo siempre como punto de partida el sabor, la calidad y la experiencia.

Innovación y sostenibilidad: dos pilares inseparables

La evolución de la marca ha estado acompañada por un compromiso sostenido con el origen. Desde 2004, la compañía desarrolla en Colombia el Nespresso Sustainable Quality Program, una iniciativa que integra calidad y acompañamiento técnico a los caficultores, con presencia en más de 100 municipios de ocho departamentos y beneficiando a más de 45.000 fincas cafeteras. De esta manera, la evolución del sabor y de la experiencia de consumo avanza de la mano con el trabajo en el origen, conectando innovación, tradición y responsabilidad en cada taza.

Este enfoque convierte a la sostenibilidad en un eje transversal que también se refleja en el fortalecimiento del rol de las mujeres caficultoras —reconociéndolas como actores clave en la transformación del sector— y en su programa global de reciclaje, activo en 59 países, que permite recuperar el aluminio de las cápsulas y dar una segunda vida al café utilizado.

De cara al futuro, Nespresso continuará impulsando la innovación en el café premium a nivel global, desarrollando nuevas experiencias de consumo, tecnologías y propuestas que respondan a las tendencias del mercado y a la búsqueda de momentos más versátiles y sostenibles. En este camino, Colombia seguirá consolidándose como un mercado relevante por su vínculo con el origen y por el papel que desempeña en la evolución de la cultura del café, conectando calidad, creatividad y responsabilidad en cada taza.

