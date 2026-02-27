Conozca a las tres nuevas Managing Directors de Sherlock Communications

Sherlock Communications anunció el nombramiento de Bianca Boucault, Maria Amelia Costa y Patricia Zylberman como nuevas managing directors, con efecto a partir del 3 de febrero de 2026. Las tres asumirán un rol conjunto bajo un modelo de liderazgo compartido dentro del grupo de consejo de dirección de la agencia independiente de comunicación, que cuenta con oficinas en Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro, São Paulo y Santiago.

Las directivas se incorporaron a la compañía en 2018 y han desarrollado su trayectoria en el área de relaciones públicas. Patricia Zylberman obtuvo el oro en la categoría “Rising Star” (menores de 30 años) en los Davos Communications Awards, organizados por la World Communications Forum Association. También fue reconocida como “Rising Star” en los PR News Top Women Awards y como “Best Leader in Public Relations” en los premios Davos en 2025.

Por su parte, Bianca Boucault recibió el Bronze Award en la categoría “Digital PR Guru” en los Davos Digital PR Awards, mientras que Maria Amelia Costa obtuvo una mención honorífica en la categoría “Media Professional of the Year” en los PRNews Platinum PR Awards.

Patrick O’Neill, cofundador y managing partner de la agencia, señaló que la ampliación del consejo responde a un momento de transformación en la industria. “El éxito de Sherlock Communications es reflejo de la dedicación de nuestros equipos, que han sido liderados por estas tres mujeres en los últimos años. Nos enorgullece formalizar su extraordinario liderazgo y capacidad estratégica en un momento de grandes cambios en la industria. Demasiadas agencias están utilizando la inteligencia artificial para tomar atajos, lo que da como resultado entregables deformados, sin contexto humano, supervisión ética ni intención estratégica”, afirmó.

El anuncio se enmarca en la conmemoración de los diez años de la compañía y en la ampliación de su portafolio de servicios. Entre las nuevas unidades de negocio se encuentran Broadminded, enfocada en investigación e insights para clientes internacionales, y Unlock Latam, orientada a la prospección estratégica y expansión outbound. Además, Lupa do Bem, ONG creada por la agencia, destaca proyectos humanitarios en comunidades de América Latina y, según la compañía, ha beneficiado indirectamente a alrededor de 50.000 personas desde su creación durante la pandemia por Covid-19.

De acuerdo con la organización, el modelo de liderazgo compartido busca fortalecer la toma de decisiones, respaldar la expansión y consolidar la operación diaria. Actualmente, la agencia cuenta con 150 profesionales multilingües en la región.

En un pronunciamiento conjunto, las nuevas managing directors indicaron: “Estamos entusiasmadas con este cambio y listas para impulsar el éxito de Sherlock Communications en 2026, llegando a nuevos sectores y expandiéndonos aún más en los mercados latinoamericanos. Asumimos este reto comprometidas con lo que siempre ha sido esencial en Sherlock Comms: relaciones cercanas, consistencia en la entrega y trabajo que genere un impacto real para nuestros clientes”.

Alasdair Townsend, cofundador y managing partner, afirmó que los nombramientos reflejan la evolución de la compañía en la última década y el rumbo proyectado. “Estos nombramientos, plenamente merecidos, reflejan cómo ha crecido Sherlock Communications en la última década y hacia dónde nos dirigimos. Bianca, Maria Amelia y Patricia aportan amplia experiencia regional, reconocido expertise y un profundo entendimiento de nuestro trabajo y de las necesidades de nuestros clientes. Este modelo de liderazgo compartido fortalece a la agencia mientras continuamos creciendo”, señaló.

