Aria Vega x Falabella: una colección 'Chévere' que enciende la temporada de festivales

Lanzamientos

A través de las colaboraciones con talento colombiano, la compañía se consolida como una plataforma para el desarrollo local, conectando la escena musical y la moda para una nueva generación.

Redacción P&M
 marzo 12, 2026

La moda juvenil encuentra una nueva forma de expresión en la música. Falabella presenta la más reciente colaboración junto a la cantante Aria Vega. Una colección de 32 prendas pensada para convertirse en protagonista de la temporada festivalera que empieza en marzo.

Aria Vega se ha posicionado como una de las nuevas voces del país. Su estilo, conecta con una generación que entiende la moda como una extensión de su identidad. Es precisamente esa conexión la que se traduce en una colección que mezcla tendencia y espontaneidad, capturando las dinámicas culturales de una nueva generación.

Para mí la moda y la música van de la mano. Esta colección con Falabella refleja y celebra esa energía libre y alegre que tenemos las costeñitas, y la idea de que cada persona pueda expresarse y brillar a su manera

Aria Vega.

La propuesta incluye camisetas gráficas, tops llamativos, faldas, chaquetas y vestidos que incorporan detalles en mesh, ilustraciones y acabados brillantes. Más que replicar el estilo de la artista, cada pieza es una invitación a reinterpretarlo, permitiendo construir looks dinámicos que elevan cualquier outfit sin perder frescura.

Vimos en Aria la energía que representa a la generación joven y un talento colombiano en crecimiento, que conecta con nuestro compromiso de visibilizar el talento colombiano. Aria es autenticidad y libertad; esta colección justamente invita a cada persona a encontrar su propia voz y a expresar su identidad a través de la moda. Son combinaciones versátiles que funcionan perfectamente tanto para un escenario como el Estéreo Picnic, como para las dinámicas del día a día

Destaca Carolina Carmona, gerente de marketing de Falabella.

La línea destaca por el uso de materiales como el mesh, acabados brillantes, ilustraciones exclusivas y texturas mixtas que invitan a la libre expresión de la identidad a través del vestuario.

Con esta colaboración, Falabella continúa su estrategia de largo plazo orientada a impulsar el talento nacional y el ecosistema de moda en el país. En los últimos años, la compañía ha desarrollado más de 20 colecciones junto a creadores y artistas colombianos, consolidando iniciativas que celebran la creatividad local. Adicionalmente, Falabella sigue fortaleciendo espacios como "Colombia Diseña", donde se visibiliza el trabajo de diseñadores y emprendedores del país.

