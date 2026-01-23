Blancox lanza “Sospechosamente Blancox” de la mano de Name

En la categoría de limpieza, las reglas suelen ser claras: mostrar el esfuerzo, el antes y después, las manos en acción y la transformación visible. Pero Blancox decidió hacerse una pregunta distinta: ¿qué pasaría si, en lugar de mostrar cómo se limpia, se mostrara únicamente el resultado?​

Así nace “Sospechosamente Blancox”, la campaña más reciente de la marca, desarrollada junto a la agencia independiente Name. Una propuesta que rompe con uno de los códigos más establecidos de la categoría para hablar de limpieza desde otro lugar: ese punto en el que todo está tan impecable que deja de parecer normal y empieza a generar sospecha.​

​La idea parte de una observación cotidiana. Hay momentos en los que la limpieza tranquiliza, pero también hay contextos en los que tanta perfección resulta inquietante. Pisos que reflejan como espejo, baños que huelen demasiado bien, ropa que parece recién comprada. Escenarios tan pulcros que levantan preguntas en lugar de certezas.​

​Llegas al apartamento de tu novio y está tan limpio que no piensas “qué bien”… piensas “¿y aquí qué pasó?”. Los papás se van de viaje y al volver la casa está impecable, demasiado impecable. Tu roommate jura que “no hizo nada” y la cocina parece de catálogo. Situaciones en las que la limpieza no solo se nota: se vuelve sospechosa.​

​En lugar de mostrar personas limpiando, la campaña se centra en esa sensación compartida: cuando algo está demasiado limpio, algo no cuadra. Y casi siempre, la respuesta es la misma: era Blancox.​

​Desde lo creativo, ‘Sospechosamente Blancox’ apuesta por una narrativa basada en el resultado, no en el proceso. La limpieza no se explica, se intuye y genera sospechas. No se demuestra con esfuerzo, sino con evidencia. Una decisión que permite a la marca diferenciarse dentro de una categoría tradicionalmente demostrativa y abrir espacio para una comunicación más conceptual y cercana

Comenta Mario Lagos, CCO de la agencia Name.​

​Nos interesaba hacer algo que se sintiera diferente dentro de la categoría. Apostamos por una idea simple y contundente: cuando el resultado es así de evidente, no hace falta mostrar el proceso

Comenta David Pulido, director de marca y publicidad de Brinsa.​

​Con “Sospechosamente Blancox”, la marca reafirma que la creatividad no depende del tamaño de la categoría, sino de la capacidad de observarla desde un ángulo distinto: incluso en categorías tradicionales, todavía hay espacio para sorprender.​

En conversación con P&M, lagos nos cuenta como una agencia independiente logro romper uno de los códigos más arraigados de la categoría:

Esto fue posible porque, en pleno reto de ampliar la percepción de Blancox como una marca de portafolio, Name ayudó a convertir una promesa de desempeño superior en algo mucho más simple de entender (y de recordar): en vez de mostrar el esfuerzo o repetir el lenguaje típico de la categoría —personas limpiando, burbujas, bailecitos y “antes y después”—, decidimos hablar desde el resultado. Ese punto en el que todo queda tan impecable que deja de parecer normal y empieza a levantar sospechas. Una apuesta que rompió un código histórico de la categoría y logró que el portafolio se sintiera sin discursos: solo con evidencia.

