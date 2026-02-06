La campaña que integra el cuidado menstrual al sistema educativo

En el inicio del año escolar, una iniciativa desarrollada por Somos Martina, marca colombiana de cuidado íntimo sostenible, propone un nuevo modelo para abordar la desigualdad menstrual en la educación: integrar la ropa interior menstrual como parte del uniforme escolar oficial.

La propuesta cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y parte de un insight operativo: el acceso al cuidado menstrual pierde eficacia cuando depende de programas temporales y de conversaciones que muchas niñas no pueden iniciar.

En Latinoamérica, 1 de cada 4 niñas falta regularmente al colegio durante su periodo menstrual, principalmente por la falta de productos adecuados y por el estigma asociado a la menstruación, lo que impacta directamente la asistencia y la continuidad educativa.

Diseñar el acceso, no distribuirlo

El punto de partida de la iniciativa es el sistema de uniformes escolares obligatorios, históricamente concebido para promover igualdad e inclusión. El Uniforme Menstrual amplía ese principio al cuidado menstrual, integrándolo al sistema desde su diseño.

En lugar de operar mediante entregas puntuales o programas paralelos con alta carga logística, el modelo utiliza los procesos existentes de compra y provisión de uniformes. De esta forma, la protección menstrual deja de ser un elemento opcional y se convierte en un ítem estándar dentro de la lista oficial de útiles escolares.

Cómo funciona El Uniforme Menstrual

Estandariza el cuidado menstrual

Los colegios incorporan la ropa interior menstrual a la lista oficial de artículos escolares obligatorios, convirtiendo la protección menstrual de un elemento opcional en un componente estándar del uniforme.

Reduce el estigma

Al ser el colegio quien comunica el requerimiento a las familias, la responsabilidad de iniciar la conversación deja de recaer en las estudiantes, facilitando el acceso sin exposición individual.

Escala sobre infraestructura existente

La ropa interior menstrual se integra a los procesos actuales de compra y gestión de uniformes escolares, lo que permite que el modelo sea replicable en distintos colegios sin requerir estructuras adicionales.

Optimiza costos en el tiempo

Gracias a su carácter reutilizable, la ropa interior menstrual resulta más asequible a largo plazo que los productos desechables. Como parte de la iniciativa, Somos Martina ofrece estas prendas a los colegios participantes a un precio comparable al de la ropa interior convencional.

Hacia la adopción nacional

La iniciativa fue lanzada en enero en la Institución Educativa Mayor de Mosquera y actualmente avanza en su implementación en otros colegios. Con el objetivo de activar el debate público y promover la adopción del modelo a mayor escala, Somos Martina desarrolló una campaña de concientización que incluye una plataforma digital informativa, una editorial de la periodista colaboradora del New York Times María F. Fitzgerald y un cortometraje dirigido por Claudia Barral.

Por qué ropa interior menstrual

Especialistas coinciden en que la ropa interior menstrual es una alternativa adecuada para niñas en edad escolar, al no ser invasiva y funcionar de manera similar a la ropa interior de uso diario. Ofrece mayor comodidad, reduce la irritación de la piel y los riesgos asociados al uso de compresas o tampones. A diferencia de los productos desechables, brinda hasta 12 horas de protección, lo que la hace funcional para jornadas escolares extendidas. Con una vida útil de hasta tres años, se presenta como una opción más sostenible y económicamente eficiente en el tiempo.

