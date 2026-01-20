Lafayette revela las tendencias clave que definirán el futuro de la industria textil

Las propuestas conectan innovación textil, sostenibilidad y tecnología, en respuesta a los nuevos comportamientos del consumidor y a los retos del sector.

La industria de la moda en Colombia continúa consolidándose como un sector clave para la economía creativa y manufacturera del país. De acuerdo con cifras de Inexmoda, en 2024 el mercado colombiano de moda cerró diciembre con ventas por 3,70 billones de pesos, lo que representó un crecimiento anual del 5,74%, equivalente a un avance real del 3,15%. Este comportamiento refleja que, pese al aumento del costo de vida y la presión sobre el crédito, los consumidores mantuvieron su disposición de compra, especialmente en prendas, calzado y accesorios asociados a celebraciones y cierres de año.

Entre enero y septiembre de 2025, el gasto acumulado en moda superó los 23,4 billones de pesos, con incrementos del 10% en términos corrientes y del 6,5% en términos reales. En septiembre, el mercado alcanzó los 2,96 billones de pesos, con un crecimiento del 12,47% frente al mismo mes del año anterior, mientras que la canasta de moda representó el 3,1% del gasto de los hogares colombianos. Para el cierre de 2025, Inexmoda proyecta un crecimiento anual del 11%, impulsado por un mayor volumen de compra y ajustes moderados en precios, confirmando el dinamismo del sector.

En este contexto, Lafayette presenta, en el marco de Colombiatex 2026, una lectura de tendencias que busca anticipar los cambios estructurales del diseño textil y aportar herramientas estratégicas a marcas, diseñadores e industrias que participan en la cadena de valor.

La industria textil y de la moda cumple un papel fundamental en la generación de empleo, innovación y desarrollo productivo en Colombia. Leer las transformaciones del consumidor y traducirlas en propuestas textiles coherentes es clave para fortalecer la competitividad del sector

Señala Héctor Pérez, gerente de Negocios de Lafayette.

Las tendencias presentadas por Lafayette proyectan la evolución del diseño hacia 2027 a partir de tres mentalidades del consumidor que integran color, materialidad y grafía desde una mirada contemporánea y estratégica.

Hypnos: volver a lo esencial con una mirada contemporánea

HYPNOS parte de una necesidad creciente por reconectar con lo auténtico y lo duradero. Esta tendencia propone un diálogo entre el pasado y el presente, recuperando códigos clásicos del diseño —como colores sobrios, materiales con profundidad y técnicas tradicionales— y reinterpretándolos desde una visión actual. Los textiles evocan historia y oficio, pero se transforman a través de nuevos procesos que les dan un aire contemporáneo. El resultado son materiales con carácter, pensados para marcas y consumidores que valoran la identidad, la calidad y una estética que resiste el paso del tiempo sin perder vigencia.

Lúdika: el diseño como experiencia emocional y compartida

Lúdika responde a un momento en el que el diseño se entiende como una fuente de bienestar y conexión social. Esta tendencia celebra el color, la espontaneidad y la emoción, proponiendo textiles que invitan a tocar, interactuar y disfrutar. Las superficies se sienten cercanas y confortables, mientras que los gráficos y estampados transmiten dinamismo, humor y un espíritu optimista. LÚDIKA refleja una forma de crear que pone en el centro la experiencia cotidiana, apostando por materiales que generan alegría, cercanía y un sentido de comunidad.

Ekoa: funcionalidad y conciencia en equilibrio

Ekoa propone una mirada responsable del diseño textil, alineada con un consumidor cada vez más consciente de su impacto. La tendencia se inspira en la naturaleza y en la búsqueda de equilibrio entre estética, funcionalidad y sostenibilidad. Los colores transmiten calma, estabilidad y conexión con lo orgánico, mientras que los textiles priorizan el confort, la durabilidad y el buen desempeño en el uso diario. EKOA plantea soluciones pensadas para el largo plazo, donde la responsabilidad ambiental y la funcionalidad se integran de manera natural en propuestas actuales y versátiles.

Entendemos las tendencias como una construcción integral que va más allá de lo estético. Estas propuestas reflejan cómo el diseño textil evoluciona para responder a nuevas expectativas de innovación, sostenibilidad y tecnología, ofreciendo a las marcas herramientas para crear colecciones con identidad y visión de futuro

Concluye Pérez.

En el marco de Colombiatex de las Américas 2026, Lafayette presenta estas lecturas de tendencia como parte de su aporte al análisis del futuro del diseño textil. La compañía estará presente durante la feria en el Pabellón Azul, stand 142, acompañando al sector en la reflexión y el desarrollo de soluciones textiles que integran creatividad, tecnología y propósito.

También le puede interesar: La política y el deporte dominaron la conversación digital en Colombia durante 2025