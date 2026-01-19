La política y el deporte dominaron la conversación digital en Colombia durante 2025

Trump fue la figura internacional más nombrada en X (Twitter) en el país, según un estudio de Buzzmonitor.

La política, tanto internacional como nacional, y el deporte fueron los principales ejes que marcaron la agenda digital en Colombia durante 2025, de acuerdo con un estudio de Buzzmonitor, plataforma de inteligencia artificial para la gestión de redes sociales y atención multicanal, sobre los Trending Topics en X (antes Twitter). El análisis revela que estos temas concentraron el mayor volumen de menciones y atención a lo largo del año, consolidándose como los motores centrales de la conversación pública en la red social.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se identificaron 7.690 expresiones distintas dentro de los Trending Topics de Colombia, que en conjunto superaron 1,6 millones de apariciones. Muchos de estos términos se repitieron de manera recurrente durante distintos meses, lo que evidencia la persistencia de ciertos asuntos en la discusión digital del país.

Política internacional con mayor peso

La política internacional fue la categoría con mayor peso dentro de los Trending Topics de 2025, impulsada por el seguimiento a líderes globales, procesos electorales y tensiones geopolíticas. Figuras como Donald Trump y Joe Biden encabezaron el volumen de menciones, confirmando que los debates políticos externos tienen una influencia directa en la conversación digital colombiana. Venezuela, Estados Unidos, Israel, Ucrania y referencias a organismos multilaterales como la ONU también figuraron de manera recurrente.

Trending Topics de la política internacional:

-Trump presente 6.506 veces en los TTs

-Venezuela presente 4.835 veces en los TTs

-Biden presente 3.912 veces en los TTs

-Elecciones presente 3.644 veces en los TTs

-Estados Unidos presente 3.201 veces en los TTs

La política nacional y sus figuras

En el ámbito nacional, la conversación política se estructuró principalmente alrededor de nombres propios más que de instituciones. Álvaro Uribe y Armando Benedetti lideraron las menciones, seguidos por figuras como Iván Cepeda, mientras que términos como Senado, Congreso y Gobierno registraron una presencia menor. Este comportamiento refleja una discusión personalizada y altamente polarizada, centrada en liderazgos y controversias específicas.

Trending Topics de la política colombiana:

-Uribe presente 5.456 veces en los TTs

-Benedetti presente 5.411 veces en los TTs

-Cepeda presente 4563 veces en los TTs

-Senado presente 2.223 veces en los TTs

-Petro presente 1.744 veces en los TTs

El fútbol es el rey

El deporte, con el fútbol como protagonista, fue otro de los grandes dinamizadores de la conversación diaria. Equipos del balompié colombiano como Junior, Santa Fe y Millonarios se ubicaron entre los términos más recurrentes, junto con hashtags promocionales que lograron amplificar su alcance. El estudio señala que el deporte no solo moviliza a las audiencias, sino que funciona como un vehículo clave de visibilidad y alto engagement dentro de las tendencias.

Trending Topics del fútbol nacional:

-#SaqueLargoWin presente 6.361 veces en los TTs

-#DesafioDelSigloXXI presente 6.240 veces en los TTs

-Junior presente 5.608 veces en los TTs

-Santa Fe presente 5.503 veces en los TTs

-Millonarios presente 5.468 veces en los TTs

Se destaca la etiqueta #SaqueLargoWin del programa “Saque Largo” del canal deportivo Win Sports, seguido de #DesafioDelSigloXXI , el reality de Caracol Televisión. Sin dejar de lado la presencia de los equipos de fútbol colombianos como el Club Deportivo Junior de Barranquilla, el Independiente Santa Fe, y Millonarios.

La pantalla chica líder en entretenimiento

La televisión y sus realities presentaron un volumen menor de menciones, aunque con picos claramente identificables en momentos específicos, como eliminaciones o finales de temporada. Programas y figuras vinculadas a estos formatos lograron activar conversaciones intensas, pero de corta duración, sincronizadas con la emisión televisiva.

Trending Topics de la TV nacional:

-Zambrano presente 5436 veces en los TTs

-Karina presente 4567 veces en los TTs

-Yina presente 4445 veces en los TTs

-#LaCasaDeLosFamososCol presente 3.848 veces en los TTs

-Reality presente 1.104 veces en los TTs

El atleta olímpico colombiano Anthony Zambrano fue el líder en X (antes Twitter) durante el 2025, por los comentarios que desató su participación en el programa “El Desafío Siglo XXI” de Caracol Televisión. Le siguen las influencers Karina García y Yina Calderón del reality show “La Casa de los Famosos” (2025) de Canal RCN.

Resumen de X (antes Twitter) en Colombia durante el 2025:

Según el gráfico de distribución por categorías, la política internacional encabezó ampliamente los Trending Topics de Colombia en 2025, con más de 654.000 apariciones, seguida por la política nacional, y el deporte.

El ranking de los Trending Topics más recurrentes del año refuerza esta tendencia: Donald Trump lideró la lista de menciones, seguido por hashtags asociados a campañas promocionales y por clubes del fútbol colombiano. Nombres de la política nacional, figuras del entretenimiento y referencias a países de la región completaron el listado, evidenciando una agenda diversa, pero dominada por la política y el deporte como los principales focos de atención de los usuarios colombianos en X durante 2025.

Top 10 Trending Topics de Colombia en 2025:

1 Trump

2 #SaqueLargoWin

3 #DesafioDelSigloXXI

4 Junior

5 Santa Fe

6 Millonarios

7 Uribe

8 Zambrano

9 Benedetti

10 #DesafioXXI

Metodología y análisis

Buzzmonitor recolectó los términos presentes en los Trending Topics de Colombia cada cinco minutos durante todo 2025, para la realización del estudio, y mediante interfaces de Inteligencia Artificial, los datos fueron clasificados y procesados para identificar patrones, y los principales ejes temáticos de la conversación digital en X. Si quieres ver el estudio completo, revisa aquí.

