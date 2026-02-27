La claridad es el nuevo brief

Días. Eso tardaría un equipo en investigar la huella digital de un grupo de médicos: simposios, papers y tono de voz.

Con IA y deep research, en Asylum lo resolvimos en horas. Pero la eficiencia no fue el fin, sino el medio para lograr contenido hiper-personalizado, lejos de mensajes genéricos.

Este proyecto confirmó nuestra tesis: la creatividad ya no empieza con una idea, sino con la reducción drástica de la incertidumbre. Durante años, el proceso tradicional funcionó, pero con una tensión constante: crear antes de tener claridad total debido a los plazos. Para resolverlo creamos AiLab, el laboratorio de IA de Asylum Marketing: No es un ejecutor de prompts, sino un centro de investigación que fortalece la exploración previa bajo tres pilares: capacitación integrada sobre problemas reales; investigación de LLMs y agentes; y desarrollo de productos personalizados.

Nuestra metodología descompone los problemas en cada área. No pedimos a la IA que resuelva todo; la aplicamos por etapas. Por ejemplo, en video controlamos personajes y escenarios; en planeación testeamos audiencias de la A a la Z, y en creatividad iteramos conceptos narrativos antes de bocetar. Estos casos ilustran cómo una integración modular potencia a cada departamento sin canibalizar el proceso estratégico.

Pero hay algo innegociable: el criterio humano. La IA propone caminos, pero el profesional decide. Identificamos partes críticas donde frenamos la tecnología para permitir una reflexión más “tradicional”.

Al final, el diferencial está en el proceso. No operamos por inercia: tras analizar y experimentar con más de 30 herramientas de IA, hemos curado un ecosistema que soluciona los retos reales del día a día. En un mercado de herramientas democratizadas, la ventaja competitiva es la solidez estratégica. Cualquiera puede crear algo atractivo; lo difícil es que sea exactamente lo que el cliente necesita. La IA no llegó para reemplazarnos, sino para que la creatividad empiece, finalmente, con claridad.

También le puede interesar: Rodrigo Sahr encabezará el Jurado de Best Branding Awards Chile 2026