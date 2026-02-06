Tendencias clave de los Juegos Olímpicos de Invierno para PyMEs

iStock señala que cerca del 65 % de los consumidores en Latinoamérica considera que los atletas deberían poder expresar quiénes son más allá de la competencia.

Con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, una investigación de iStock, plataforma de comercio electrónico de contenido visual, analiza cómo los grandes eventos deportivos están ampliando su impacto más allá de la competencia. El estudio señala que el consumo del deporte se ha desplazado hacia una experiencia cultural que integra valores, identidad y narrativas personales.

De acuerdo con datos de VisualGPS, la plataforma de investigación de iStock, los Juegos Olímpicos de Invierno ya no se siguen únicamente por los resultados deportivos. Estos eventos se han convertido en espacios donde las audiencias conectan con historias relacionadas con autenticidad, representación y expresión individual, elementos que influyen en la forma en que se perciben tanto a los atletas como a las marcas.

El estudio indica que cerca del 65 % de los consumidores en Latinoamérica considera que los atletas deberían poder expresar quiénes son más allá del entorno competitivo. Este comportamiento refleja una expectativa creciente hacia contenidos que integren desempeño deportivo y dimensiones personales, especialmente durante eventos de alta visibilidad global.

Según VisualGPS, esta tendencia es más marcada entre las generaciones jóvenes, que muestran mayor interés por relatos que presentan a los atletas como figuras con múltiples facetas, incluyendo roles como creadores, emprendedores o referentes culturales. Para las marcas, independientemente de su tamaño, estas narrativas externas a la competencia deportiva adquieren un peso similar al de la acción dentro del campo.

“Para las pequeñas empresas, los eventos deportivos globales no se tratan de presentar a atletas de élite ni de intentar competir con los patrocinadores oficiales (...) Se trata de entender las emociones que generan estos momentos y utilizar el storytelling visual para conectar con las audiencias de formas similares, que se sientan auténticas y culturalmente relevantes”, afirmó la Dra. Rebecca Swift, vicepresidenta senior de Creatividad en iStock.

Los hallazgos de VisualGPS también evidencian una coexistencia de posturas en la opinión pública: mientras algunos consumidores prefieren que los atletas se concentren exclusivamente en el deporte, otros esperan que utilicen su visibilidad para abordar temas sociales y culturales. Esta dualidad se refleja en los criterios con los que las audiencias evalúan hoy a las marcas, considerando tanto su desempeño como los valores que comunican.

Para las pequeñas y medianas empresas, este escenario representa una alternativa estratégica. Aunque el acceso a patrocinios oficiales o a grandes inversiones publicitarias suele ser limitado, el uso del marketing visual digital permite participar en la conversación asociada a la temporada olímpica sin hacer referencias directas a los Juegos. La estrategia se centra en comunicar valores y emociones que ya forman parte del imaginario colectivo del evento.

Entre los enfoques identificados por el estudio se encuentran la combinación de acción y contexto humano, la visibilización de comunidades diversas y la construcción de mensajes alineados con la relevancia cultural del momento. Estas prácticas se apoyan en representaciones cotidianas y cercanas, especialmente durante los Juegos Paralímpicos, donde la diversidad y la inclusión adquieren mayor protagonismo.

De cara a Milán-Cortina 2026, el análisis de iStock sugiere que las marcas, incluidas las pymes, pueden construir estrategias visuales centradas en las personas y en los valores culturales asociados al deporte, sin necesidad de vincularse de forma directa con las competencias o disciplinas propias de los Juegos de Invierno.

También le puede interesar: La UCEP rinde homenaje a Francisco Samper con la creación de una beca en su nombre para impulsar el talento publicitario