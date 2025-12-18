Marketing con impacto real en la vida de las personas

Homecenter ha venido construyendo una estrategia de marketing que va más allá de la comunicación comercial para conectar negocio, bienestar y propósito. Desde la mirada de Mauricio Quintana, gerente de Mercadeo de la compañía, el foco está en entender cómo viven y sienten los colombianos y convertir ese conocimiento en acciones que generen impacto real en su día a día.

“Hoy el reto no es solo vender más, es generar una influencia positiva en la vida de las personas desde el lugar donde todo empieza: su hogar”, explica Quintana. Bajo esa premisa, la marca ha desarrollado plataformas que funcionan como ecosistemas de valor, donde convergen datos, innovación y compromiso social.

Uno de los ejemplos más representativos es “Tu casa te hace bien” , una iniciativa que parte de una realidad clara: más del 66% de los colombianos experimentan estrés, sobrecarga mental o dificultades para descansar.

A partir de investigaciones que integran neurociencia, arquitectura y bienestar emocional, Homecenter transformó esa visión en contenidos y acciones que muestran cómo pequeños cambios en los espacios del hogar —mejor iluminación, orden, presencia de plantas o aromas adecuados— pueden incidir directamente en la salud emocional. Los resultados acompañaron la estrategia: más de 15 millones de impresiones, un crecimiento superior al 200% en el CTR y un aumento del 9,5% en ventas de las categorías asociadas.

La misma visión se traslada a sus iniciativas de impacto social. Frente a una realidad donde 2,3 millones de jóvenes en Colombia no estudian ni trabajan, y donde las mujeres representan casi el doble de esta población, nació “Yo Creo en la Construcción de mi Futuro” , un programa que forma, acompaña y conecta laboralmente a jóvenes entre 18 y 28 años. Desde su lanzamiento, la iniciativa ha beneficiado a más de 2.500 personas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, con una participación femenina del 61%. En el ciclo más reciente, 800 jóvenes recibieron formación y más de 110 ya avanzan en procesos de vinculación laboral.

El enfoque por la equidad también se refleja en “Cancha Libre de Estereotipos” , una plataforma que desde 2022 trabaja por derribar barreras de género en el fútbol. Con el respaldo de figuras como Catalina Usme y Daniela Montoya, la iniciativa ha impactado a más de 700 jugadoras en ocho ciudades del país, brindándoles formación y acompañamiento dentro y fuera de la cancha.

En paralelo, plataformas comerciales como La Gran Feria de la Capacitación refuerzan una visión donde el marketing genera resultados tangibles sin perder su lectura social. Para Quintana, la clave está en construir estrategias basadas en datos, entendimiento profundo del consumidor y una narrativa alineada con sus aspiraciones reales.

Más que campañas aisladas, Homecenter ha consolidado un hilo conductor claro: mejorar la vida cotidiana de las personas desde el hogar. Un enfoque que convierte al marketing en una herramienta de transformación y posiciona a la marca como un actor relevante en conversaciones de bienestar, empleo y equidad.

