lunes, diciembre 15, 2025

Michelob Ultra de Bavaria anunció su patrocinio de la FIFA World Cup 2026™ y presentó “Grupo M”, su plataforma para hinchas

Mundial 2026

Michelob Ultra de Bavaria anunció su patrocinio de la FIFA World Cup 2026™ y presentó “Grupo M”, su plataforma para hinchas

El Grupo M habilita “Superior Access”, una experiencia premium que permitirá a los colombianos vivir el Mundial desde una perspectiva privilegiada, con asistencia a partidos, hospitalidad exclusiva y momentos únicos diseñados para los fans.

Redacción P&M
 diciembre 15, 2025

En un momento clave para la conversación futbolera global, Michelob Ultra, la cerveza premium del portafolio de Bavaria, anunció que será patrocinador oficial de la FIFA World Cup 2026™, un anuncio que le permite a la marca seguir fortaleciendo su presencia en los eventos deportivos más relevantes a nivel mundial.

El anuncio se realizó durante el sorteo de los grupos del Mundial, un espacio que reúne a millones de personas y que, para la marca, representa el punto de partida perfecto para vincularse a una edición histórica de la Copa del Mundo. El torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año, contará por primera vez con 48 selecciones participantes, un cambio que amplía el espectáculo y redefine la experiencia de los fanáticos.

En este contexto, la marca presentó también el Grupo M, una plataforma simbólica creada para celebrar a los hinchas y darles un lugar dentro de las emociones del certamen. Este grupo no compite dentro del torneo, sino dentro de la conversación: es un espacio diseñado para que los fans también tengan “su propio grupo” en el Mundial. La activación apareció durante el sorteo a través de piezas en tiempo real, formatos digitales y mensajes integrados al flujo natural del evento, generando curiosidad sobre la existencia de un “grupo adicional” que nadie esperaba y que, rápidamente, se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

El Grupo M funciona como un punto de encuentro para los aficionados: un grupo metafórico que reconoce su rol protagónico en la Copa y que les abre la puerta a vivirla desde un lugar distinto. A partir de este lanzamiento, la marca activará Superior Access, una experiencia premium dentro de esta comunidad que permitirá a los colombianos vivir el Mundial desde una perspectiva privilegiada. La iniciativa incluye asistencia a distintos partidos del torneo, hospitalidad exclusiva, espacios diferenciados y momentos diseñados para acercar a los hinchas de forma inédita a la emoción del evento deportivo más grande del planeta.

“Para Michelob Ultra este patrocinio es la oportunidad de acercarnos a los consumidores en el escenario deportivo más grande del mundo y de invitarlos a vivir el fútbol de modo superior. Nuestro propósito es estar presentes en los momentos que unen a las personas y transformarlos en experiencias memorables. El Grupo M nace para celebrar a los hinchas, llevándolos a vivir el Mundial desde un lugar verdaderamente único”, afirmó Álvaro de Luna, vicepresidente de Mercadeo de Bavaria.

Como parte de su ingreso oficial a esta celebración, Michelob Ultra presentó también el trofeo Superior Player of the Match, que se entregará al jugador más destacado de cada partido de la Copa del Mundo. Este reconocimiento, que ya ha tenido presencia en otros torneos como el Mundial de Clubes, busca exaltar el talento y la disciplina de los futbolistas, protagonistas de los momentos que hacen del Mundial una experiencia inolvidable para millones de hinchas.

El patrocinio de Michelob Ultra en la FIFA World Cup 2026™ reafirma el compromiso continuo de la marca con el fútbol internacional y consolida una presencia a largo plazo en los principales torneos globales en los próximos años.

Copa Mundial de la FIFA

