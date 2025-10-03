Gastronomía peruana a otro nivel: nhow Lima se toma la mesa bogotana

Desde este fin de semana, lo Bogotanos podrán iniciar la búsqueda de boletos premiados en el parque el Virrey. Esta iniciativa contará con varios boletos de 2x1 para degustar el menú peruano, que estarán escondidos en la zona.

Con motivo de la reciente apertura del hotel nhow Lima en la capital peruana, del martes 29 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre, el restaurante del hotel NH Collection Teleport Royal en Bogotá se transformará en un escenario inmersivo que conecta el diseño vanguardista de nhow con lo mejor de la cocina peruana contemporánea. Así, la marca dará inicio a su tour por Latinoamérica con una esencia caracterizada por ser la más disruptiva de Minor Hotels.

Esta experiencia llega con una propuesta gastronómica de Zönico, el restaurante de nhow Lima, que ofrece un recorrido que sorprende con ingredientes como castaña de Madre de Dios; palmitos del Putumayo; frutas como macambo, copoazú; raíces tropicales como galangal, hojas de cúrcuma y bastón de emperador, entre otros; todos transformados con técnicas modernas para crear platos que conectan la memoria ancestral con la sofisticación urbana, invitando a redescubrir la identidad culinaria de la región en cada visita.

En Bogotá, la marca trae un menú especial diseñado por Wilfred Dass, Chef de nhow Lima, junto con Rodolfo Chocontá, Chef Corporativo de la Región Andina para Minor Hotels Europe & Américas, en una propuesta colaborativa que busca mostrar la fuerza creativa de la cocina latinoamericana. Durante cuatro noches, los bogotanos podrán descubrir un viaje de sabores que va desde el Chupe de Mariscos con patacones crocantes, pasando por la Coliflor rostizada con puré de zanahoria y camote, hasta postres como el Puro Cacao amazónico 78% o la delicada Torta de zapallo de Lambayeque. Quienes busquen vivir la experiencia completa podrán encontrar platos desde los 45.000 COP, elegir de la carta de entradas y postres desde los 35.000 COP y 28.0000 respectivamente.

La semana peruana también tendrá una edición especial en el ya famoso “Lazy Brunch” del NH Collection Teleport Royal, que se vestirá con sabores peruanos: anticuchos, tiraditos nikkei, lomo saltado, causa de pollo con aguacate y una barra de ceviches que promete ser uno de los grandes atractivos del fin de semana.

Queremos que cada comensal viva el Perú de una manera diferente: no solo a través de sus sabores, sino también de su cultura y su capacidad de reinventarse constantemente. Esta colaboración entre nhow Lima y Bogotá es una muestra de cómo la gastronomía puede convertirse en un puente creativo entre países. Está pensado para satisfacer a distintos perfiles de comensales; desde quienes buscan una comida ágil hasta aquellos que desean adentrarse en un recorrido más profundo, logrando que, a través de técnicas culinarias vanguardistas, cada plato sea una escala única en este viaje fluvial por el Amazonas, concepto al que evoca el restaurante.

Rodolfo Chocontá, Chef Corporativo Región Andina de Minor Hotels Europe & Américas.

Con su ADN diferente y animado, nhow Lima traerá consigo la búsqueda de boletos premiados en el parque el Virrey. Iniciativa que contará con varios boletos de 2x1 para degustar el menú peruano, que estarán escondidos en la zona. Cabe resaltar que, una vez encontrados, se deberá hacer reserva en el restaurante con al menos un día de anticipación para canjearlos.

Más que una cena, la propuesta es un encuentro cultural que celebra el poder de la gastronomía para contar historias y conectar ciudades. nhow Lima aterriza en Bogotá para demostrar que la cocina también puede ser disruptiva, divertida y memorable.

Dónde:NH Collection Teleport Royal – Calle 113 # 7–65

Cuándo: del 29 de septiembre al 5 de octubre

Reservas: +57 601 381 95 38

Este artículo es una Colaboración paga con nhow Lima

