P&P Medios, ¡15 años convirtiendo retos en oportunidades!

La historia de P&P Medios comenzó en 2010, cuando Cristina Prieto Uribe decidió apostar por la independencia y creó una agencia que marca la diferencia.

Una casa, una sala y tres personas iniciaron esta historia. Ana Cristina Prieto, arquitecta de formación y estratega de corazón, creó un primer portafolio con dos frentes: publicidad en insertos de facturas que llegaban a millones de hogares y activaciones BTL en calle, su gran pasión.

Con los años, esa idea inicial se convirtió en uno de los pilares de la empresa y en la base de un portafolio cada vez más robusto.

Hoy, 15 años después P&P Medios ha experimentado un gran crecimiento gracias a las conexiones con las marcas y a la confianza en el talento del equipo. “Ofrecemos lo que realmente sabemos hacer”, suele decirles a sus clientes. Aunque no son expertos en todo, Prieto incorpora nuevos servicios según las tendencias del mercado y convierte los retos del cliente en oportunidades. “Nos ponen retos y nos gusta asumirlos para crear estrategias ganadoras con resultados medibles”, asegura Cristina reafirmando su experiencia y profesionalismo.

El pasado 6 de noviembre, P&P Medios celebró 15 años de trayectoria e impacto en la publicidad colombiana y en el ecosistema de valor que ha construido. Fue un espacio para compartir logros con empleados, aliados y clientes, que han impulsado su expansión nacional. Hoy, la agencia opera en todo el país. “No existe una esquina de Colombia donde no podamos activar una marca”, afirma su directora.

Gran parte de sus clientes corresponde a compañías de inversión extranjera y empresas nacionales que buscan propuestas integrales de medios, que reflejan el crecimiento de la agencia. “Asesoramos empresas medianas y pequeñas”, revela Prieto y resalta que la atención y la inmediatez son claves en la ejecución y en la creación de sus planes de medios.

El futuro de la empresa ya se está creando. Se proyecta como una empresa integral en cada uno de los servicios que ofrece, pues se acerca cada vez más a un modelo tecnológico, innovador y en alianza con la inteligencia artificial. La automatización y la optimización de procesos definen la competitividad de P&P Medios en el mercado.

Artículo publicado en la edición #501 de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026.

También le puede interesar: Scotiabank Colpatria evoluciona a DAVIbank y fortalece su oferta para clientes