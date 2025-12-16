martes, diciembre 16, 2025

INICIO

COMUNICACIÓN

Tucán integra Elio, su IA autónoma, al SEO

Video entrevista

Tucán integra Elio, su IA autónoma, al SEO

La compañía propone un nuevo modelo para la optimización de contenidos y el e-commerce: inteligencia artificial con autonomía, criterios de delegación y foco estratégico humano.

Juanita Rico
 diciembre 16, 2025

Elio no es presentado por Tucan como una herramienta más. Para la compañía, se trata de un “empleado digital”: un analista SEO con alta capacidad operativa que requiere entrenamiento, entendimiento del ADN de marca y métricas claras para evaluar su desempeño, igual que cualquier persona que entra a una organización.

La lógica de trabajo parte de una matriz de delegación. Tucan define qué tanto se le puede asignar a la inteligencia artificial según dos variables: el impacto de un posible error y el nivel de creatividad requerido. A mayor impacto o creatividad, mayor supervisión humana; a mayor repetitividad y menor riesgo, mayor autonomía para la IA.

Este enfoque transforma el rol del especialista SEO. Las tareas operativas, auditorías on page, corrección de meta títulos y meta descripciones, cruces de datos, pasan a la inteligencia artificial. El humano se concentra en estrategia, toma de decisiones y acciones de mayor retorno para el negocio.

Uno de los diferenciales de Elio frente a copilotos o soluciones SaaS tradicionales es su nivel de autonomía. Gracias a un periodo de entrenamiento y ajuste de tono, la plataforma no repite instrucciones de forma lineal, sino que aprende, se adapta y genera resultados de manera exponencial según el desempeño medido en herramientas como Google Search Console.

En términos financieros, el modelo apunta a mayor rentabilidad. La generación de contenido y optimización ocurre 24/7, con menor necesidad de supervisión constante y con capacidad de responder en tiempo real al comportamiento del tráfico y a nuevas oportunidades de búsqueda.

Desde la operación, Elio automatiza procesos que antes tomaban días. Analiza URLs, redacta, indexa y publica contenido en minutos. Cada pieza es una “puerta” de entrada al e-commerce: más contenido implica más respuestas a búsquedas reales y más tráfico orgánico. Con insights en tiempo real, los ajustes se hacen de inmediato y la captura de tendencias ocurre cuando el usuario está buscando. Para Tucán, el mensaje para los CMO es claro: la competencia ya empezó a moverse.

 

También le puede interesar: James Rodríguez será la nueva cara de una gigante tecnológica en Colombia durante 2026

TAGS
Video entrevista

LO MÁS LEÍDO

01
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
02
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
03
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
04
Tendencias

M·A·C presenta las tendencias de maquillaje que marcarán el cierre de 2025

Juanita Rico
diciembre 13, 2025
05
mercadeo

El arte de entender al consumidor: la apuesta más inteligente para liderar el mercado colombiano

Redacción P&M
diciembre 11, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Edición 500: Mapa del 2030

5 de noviembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Consumidor

Digital

Gente

Mercadeo
Banco