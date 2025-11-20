TOPARA avanza con su plan de expansión

Hablamos con Benny Bursztyn, vicepresidente de Producto e Innovación en Nalsani S.A.S y fundador de TOPARA, sobre la apertura de su nueva tienda en Andino y el lanzamiento de la colección 2.0. Nos contó el reto de posicionar una marca latina en el mundo outdoor y cómo la comunidad ha impulsado su crecimiento.

Con la llegada al Centro Comercial Andino, TOPARA reafirma su compromiso con el desarrollo del segmento outdoor en Colombia y proyecta su crecimiento hacia otros mercados latinoamericanos. Su visión a cinco años se enfoca en la consolidación local, expansión regional e innovación en materiales, con el objetivo de posicionarse como la marca outdoor latinoamericana por excelencia, con calidad, consciente con el cuidado del medio ambiente, capaz de unir técnica, diseño y sentido de pertenencia.

Durante los próximos meses, T proyecta tener 13 tiendas activas a nivel nacional, actualmente tiene presencia en Bogotá (Zona T, Santafé, Multiplaza, Fontanar y Andino) y en Medellín (Molinos, San Nicolás, Arkadia y Mayorca). Durante los próximos meses, se inaugurarán nuevas tiendas TOPARA en los centros comerciales Gran Estación, Parque la Colina (Bogotá), El Tesoro (Medellín) y Sopó, consolidando así su presencia en las principales ciudades y ejes turísticos de Colombia.

Equipo TOPARA

En exclusiva con Revista P&M, Benny Bursztyn el fundador de la marca cuenta como lo ha recibido el mercado colombiano

Ha sido muy bonito. La gente se ha sumado rápido, especialmente la comunidad outdoor, que era un reto para mí porque, aunque me encanta el outdoor, no soy una autoridad en el tema. Cuando la comunidad dice que se suma y le gusta vestirse de TOPARA, me llena de orgullo y me motiva a que los productos realmente funcionen para que algún día veamos TOPARA en el Everest

Con un año ya de trayectoría quisimos preguntarle a Benny ¿qué ha sido lo más retador del proceso?

Lo más retador es posicionar una marca. Aunque tenemos una marca muy potente detrás con Totto y un equipo grandioso, de puertas para afuera TOPARA no la conoce nadie. Hay que hacer la tarea todos los días, buscar aliados, enamorar clientes y asegurarnos de que quien entre a la tienda se sienta bien atendido, encuentre un buen producto y sienta respaldo. Nuestro propósito es construir una marca latina que nos represente en el outdoor.

Además Benny nos contó por qué escogieron el Centro Comercial Andino para su nueva apertura, teniendo otro punto de venta cerca al sector

Para nosotros Andino siempre ha sido un referente. Muchas marcas internacionales llegan aquí a poner su primera bandera y es un centro comercial reconocido por su oferta de marcas internacionales y buenas marcas colombianas. Siempre fue un objetivo tener una tienda acá, y es muy emocionante que sea la número nueve entrando a nuestro segundo año. Aunque la tienda cercana está en un segundo piso y no tiene tanta visibilidad, esta busca ser un flagship donde podamos mostrar bien el producto y estar rodeados de buenos vecinos.

Inspiración latinoamericana para vivir la aventura

TOPARA nace del vínculo con los paisajes y culturas de América Latina. El origen del nombre de la marca proviene de una comunidad indígena de los Andes, conocida como Topará, que es rica en tradición y simbolismo textil. La palabra TOPARA lleva consigo la esencia del cambio y el descubrimiento.

Las prendas y accesorios se inspiran en destinos naturales de Latinoamérica como el Parque Tayrona, el Valle del Cocora, Cusco, el Salar de Uyuni y el Páramo de Ocetá, lugares que reflejan la riqueza y majestuosidad de la región. El portafolio de TOPARA incluye ropa con diseños sofisticados, modernos y de altas tecnologías impermeables, térmicas, transpirables y con protección UV, que se complementan con equipaje y accesorios diseñados para afrontar la diversidad de climas y actividades al aire libre en Latinoamérica.

Esta combinación de innovación, calidad, diseño, funcionalidad, tecnología y herencia cultural define la esencia de TOPARA: una propuesta que acompaña tanto al aventurero que asciende una montaña como al viajero que recorre la ciudad con el mismo espíritu libre.

Latinoamérica merecía una marca outdoor propia, capaz de interpretar nuestros climas, nuestras costumbres y nuestra identidad. TOPARA nació para contar esas historias, diseñar con propósito y acompañar a las personas en sus exploraciones cotidianas o extremas. Esta apertura en el Andino representa un paso clave en nuestra consolidación, pero, sobre todo, un homenaje a la esencia de quienes se mueven con libertad por nuestros territorios

Afirma Benny.

Sobre la nueva colección su fundador asegura que

En noviembre lanzamos una nueva colección, que es la versión 2.0 de lo que viste el año pasado. Hemos recibido feedback de aliados y embajadores durante todo el año, lo que nos permitió mejorar calidad y productos. Llegamos con nuevos colores, nuevas piezas y mucha emoción por ver cómo evoluciona esta segunda colección.

