La cultura, tecnología y turismo dominan la escucha digital en Bogotá, según Buzzmonitor

Bogotá no solo se vive en sus calles: también se celebra en redes. Un estudio de Buzzmonitor analizó más de 9,800 publicaciones positivas sobre la capital colombiana entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre de 2025, revelando una narrativa digital marcada por entusiasmo, cultura, tecnología y orgullo ciudadano.

Para Amanda da Silva Bozza, Head de Customer Success de Buzzmonitor, la escucha digital permite entender qué inspira y preocupa a la gente, y en Bogotá predomina una conversación donde convergen innovación, cultura y expectativas de calidad de vida.

Los conciertos, festivales y experiencias artísticas fueron los protagonistas, desde el Ghibli Sinfónico y la llegada de Megadeth hasta eventos electrónicos y actividades del Cundinamarca Fest. También destacaron los conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica por acercar la cultura a todos los públicos.

Las marcas y celebridades más mencionados fueron: Banco de Bogotá, Avianca, Bad Bunny, Tesla, Vélez y J Balvin, reflejando la diversidad entre comunidades culturales, tecnológicas y de estilo de vida.

El turismo también destacó, con menciones recurrentes a Monserrate, La Candelaria, el Museo del Oro, la Catedral de Sal y el Parque Simón Bolívar.

Uno de los hitos más virales fue el ascenso de Bogotá al puesto 51 en el ranking Best Cities 2026. Generó más de 31.000 interacciones y reforzó el orgullo capitalino.

El estudio confirma que el Social Listening es clave para gobiernos y marcas, ya que permite diseñar estrategias más humanas y conectadas. En lo digital, Bogotá se proyecta como una ciudad cultural, tecnológica y diversa.

