Agentic AI y su impacto

En esta video columna, Santiago Martínez Vela, senior business developer en Symanto, explica el concepto de agentic AI y su relevancia creciente dentro de las agendas empresariales y del marketing.

En el último capítulo de la video columna de este año, Santiago Martínez Vela, senior business developer en Symanto, señala que el concepto de agentic AI representa una evolución frente a los agentes de inteligencia artificial tradicionales, los cuales están diseñados para ejecutar tareas específicas. En este enfoque, el foco está en la orquestación de múltiples agentes de IA interconectados, capaces de operar de manera coordinada para resolver un problema de negocio de forma integral.

Para ilustrarlo, expone el caso de una reunión comercial en la que estas soluciones pueden escuchar y procesar la conversación en tiempo real, generando automáticamente la transcripción, un resumen ejecutivo, el análisis de emociones y sentimientos, así como indicadores clave sobre el desarrollo del encuentro. A partir de esta información, la tecnología puede producir borradores iniciales de propuestas comerciales, documentos de trabajo o contratos, alineando el portafolio de productos y servicios con los puntos de dolor del cliente.

Además, se destaca que este enfoque permite optimizar el tiempo posterior a las reuniones, al reducir la necesidad de reconstruir notas y recordar detalles, sin eliminar la práctica de la toma de apuntes. Según explica, el valor está en contar con insumos preliminares que faciliten la elaboración de propuestas comerciales de manera más eficiente.

Para finalizar la video columna, se invita a profundizar en el estudio de agentic AI desde una perspectiva informada y ética, apoyándose en los avances conceptuales desarrollados por compañías como Cisco, Kindred y Gartner. Se concluye que esta tendencia tecnológica tendrá un impacto directo en la forma en que se construyen los briefings y se gestiona la entrega de información a los clientes.

