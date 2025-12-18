jueves, diciembre 18, 2025

INICIO

CONSUMIDOR

Don Julio lanza Don Julio Ceniza, el primer tequila añejo oscuro de la historia

Consumo

Don Julio lanza Don Julio Ceniza, el primer tequila añejo oscuro de la historia

Ya está disponible en Colombia esta edición limitada que coloca a la marca a la cabeza de la innovación en el tequila.

Redacción P&M
Redacción P&M
 diciembre 18, 2025

Esta nueva expresión combina tradición, creatividad y una mirada contemporánea para dar vida a un tequila oscuro único, nacido del fuego e inspirado en quienes buscan experiencias auténticas y modernas.

Desde sus orígenes, Don Julio ha marcado hitos que han transformado la categoría del tequila. En 1987 redefinió el segmento premium con Don Julio Reposado, y en 2012 abrió un nuevo capítulo con Don Julio 70, la primera expresión cristalina que cambió la percepción del añejo. Ahora, en 2025, la marca vuelve a liderar el camino con la presentación de Ceniza, su primer tequila añejo oscuro y una evolución natural de su espíritu innovador.

Don Julio Ceniza surge como una expresión sofisticada con un perfil dulce-ahumado, destellos cobrizos, notas de agave tostado y cacao, y un final aterciopelado y audaz. Elaborado con 100% agave de las Tierras Altas de Jalisco, se añeja en barricas de doble carbonización y se finaliza a la brasa sobre duelas tostadas, otorgándole profundidad y carácter inconfundible.

Más que un tequila, representa renacimiento, memoria y transformación. Don Julio Ceniza es un homenaje a los sabores ancestrales de México, reinterpretados desde una mirada contemporánea.

El prelanzamiento tuvo lugar en Chez Migu Bogotá, en un encuentro íntimo con artistas, diseñadores e influenciadores. Más tarde, Ceniza fue el protagonista del brindis en la Gala de Día de Muertos de Vogue, reforzando su vínculo con la cultura mexicana moderna y con el fuego creativo que inspira esta nueva expresión.

Don Julio Ceniza estará disponible por tiempo limitado. Su distribución será globalmente exclusiva para México y Colombia, donde podrá disfrutarse en las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.

En un mercado cada vez más homogéneo, Don Julio Ceniza se presenta como una expresión oscura y vibrante que invita a redescubrir el tequila desde la autenticidad y la transformación. Está pensado para rituales de conexión y momentos donde la expresión personal y el fuego interior son protagonistas.

“Con Ceniza quisimos capturar la fuerza del fuego como metáfora de creatividad y transformación”, explica Eric Strauss Director de Mercado de Tequila Don Julio para Colombia. “Es una invitación a explorar el renacer, a celebrar la autenticidad y a conectar con nuestras raíces de manera moderna y audaz”.

También te puede interesar: Calendarios de adviento: una tendencia global en crecimiento en Colombia

 

TAGS
Consumidor

LO MÁS LEÍDO

01
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
02
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
03
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
04
Tendencias

M·A·C presenta las tendencias de maquillaje que marcarán el cierre de 2025

Juanita Rico
diciembre 13, 2025
05
mercadeo

El arte de entender al consumidor: la apuesta más inteligente para liderar el mercado colombiano

Redacción P&M
diciembre 11, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Consumidor
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Digital

Mercadeo
PGD

Comunicación

Gente