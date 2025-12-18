Don Julio lanza Don Julio Ceniza, el primer tequila añejo oscuro de la historia

Ya está disponible en Colombia esta edición limitada que coloca a la marca a la cabeza de la innovación en el tequila.

Esta nueva expresión combina tradición, creatividad y una mirada contemporánea para dar vida a un tequila oscuro único, nacido del fuego e inspirado en quienes buscan experiencias auténticas y modernas.

Desde sus orígenes, Don Julio ha marcado hitos que han transformado la categoría del tequila. En 1987 redefinió el segmento premium con Don Julio Reposado, y en 2012 abrió un nuevo capítulo con Don Julio 70, la primera expresión cristalina que cambió la percepción del añejo. Ahora, en 2025, la marca vuelve a liderar el camino con la presentación de Ceniza, su primer tequila añejo oscuro y una evolución natural de su espíritu innovador.

Don Julio Ceniza surge como una expresión sofisticada con un perfil dulce-ahumado, destellos cobrizos, notas de agave tostado y cacao, y un final aterciopelado y audaz. Elaborado con 100% agave de las Tierras Altas de Jalisco, se añeja en barricas de doble carbonización y se finaliza a la brasa sobre duelas tostadas, otorgándole profundidad y carácter inconfundible.

Más que un tequila, representa renacimiento, memoria y transformación. Don Julio Ceniza es un homenaje a los sabores ancestrales de México, reinterpretados desde una mirada contemporánea.

El prelanzamiento tuvo lugar en Chez Migu Bogotá, en un encuentro íntimo con artistas, diseñadores e influenciadores. Más tarde, Ceniza fue el protagonista del brindis en la Gala de Día de Muertos de Vogue, reforzando su vínculo con la cultura mexicana moderna y con el fuego creativo que inspira esta nueva expresión.

Don Julio Ceniza estará disponible por tiempo limitado. Su distribución será globalmente exclusiva para México y Colombia, donde podrá disfrutarse en las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.

En un mercado cada vez más homogéneo, Don Julio Ceniza se presenta como una expresión oscura y vibrante que invita a redescubrir el tequila desde la autenticidad y la transformación. Está pensado para rituales de conexión y momentos donde la expresión personal y el fuego interior son protagonistas.

“Con Ceniza quisimos capturar la fuerza del fuego como metáfora de creatividad y transformación”, explica Eric Strauss Director de Mercado de Tequila Don Julio para Colombia. “Es una invitación a explorar el renacer, a celebrar la autenticidad y a conectar con nuestras raíces de manera moderna y audaz”.

