La identidad como estrategia: la apuesta de Pópuli

Pópuli le cuenta

La agencia irrumpió con la fuerza de una generación que marca hitos, moviliza comunidades y convierte el Caribe en epicentro de innovación

Redacción P&M
 noviembre 10, 2025

Barranquilla vive un momento de transformación histórica que la proyecta como referente nacional. La ciudad se reinventa desde la innovación, el sector privado y el impulso creativo. En esta evolución, la agencia Pópuli se ha consolidado como una de las voces protagonistas.

Fundada hace diez años por Eduardo Ortega del Río y Grace Gómez de la Rosa, Pópuli nació con una visión clara: ratificar que la creatividad del Caribe colombiano no tiene fronteras. Con más de 40 colaboradores directos y un consistente modelo de gestión, la agencia ha crecido y construido su trayectoria de la mano de marcas regionales, nacionales e internacionales, bajo principios de buen gobierno y una estructura empresarial sólida.

Su propuesta ha marcado un antes y un después en la industria local. La agencia ha demostrado que Barranquilla puede competir en escenarios globales y ha alcanzado hitos inéditos para la región, como ser la primera agencia del Caribe en ganar un Ojo de Iberoamérica. “Somos una agencia nacional e internacional, con el privilegio de trabajar frente al mar Caribe, con la calidad y resultados que exigen las grandes marcas”, destaca Ortega del Río.

El sello de Pópuli es su capacidad para contar historias. Desde íconos urbanos como la Ventana al Mundo, monumento que da la bienvenida a quienes llegan a Barranquilla; o la Ventana de Campeones, tributo al fútbol y al Junior que encarna el orgullo popular; hasta campañas premiadas por su innovación como el famoso meteorito que cayó en Barranquilla, la agencia ha hecho del storytelling un talento diferencial. Su narrativa combina la esencia del realismo mágico con la estrategia y el rigor que demandan los mercados nacionales e internacionales.

Pópuli impulsa el ecosistema creativo con iniciativas como Perrenque Creativo, que en 2025 reunió a más de 4.000 personas y dio origen a los Premios Mojarra, los primeros galardones de creatividad y comunicación del Caribe.

“Barranquilla está escribiendo un nuevo capítulo de progreso y el sector creativo no puede quedarse atrás. Nosotros decidimos asumir esa vocería y demostrar que, desde el Caribe, también se construyen referentes globales”, concluye Ortega del Río.

