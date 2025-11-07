sábado, noviembre 08, 2025

INICIO

MERCADEO

Tecnología que hace posible una Colombia mejor, el objetivo de Claro 2030

Claro le cuenta

Tecnología que hace posible una Colombia mejor, el objetivo de Claro 2030

Claro

Más allá de conectar dispositivos, la compañía trabaja para conectar comunidades, reducir brechas y garantizar que la tecnología sea un motor de equidad e inclusión.

Redacción P&M
Redacción P&M
 noviembre 7, 2025

Ser una habilitadora de transformación social y económica que, con la tecnología como motor de equidad e inclusión, cierre brechas y conecte a las comunidades de todos los rincones del país con oportunidades reales de progreso y desarrollo, es el propósito de Claro Colombia hacia 2030.Para la compañía, “el camino está bien marcado en su hoja de ruta: apostarle a que la tecnología no solo conecte dispositivos, sino que haga posible una Colombia mejor”,señala John Morales Naranjo, gerente de marca e impacto país de Claro Colombia. Para cumplirlo, es clave saber leer, analizar e interpretar las necesidades de sus consumidores actuales

“Claro busca adaptarse a las necesidades de cada usuario y construir una relación con la marca desde la confianza, la coherencia y la empatía”, dice Morales. Capacidades para dar respuestas ágiles, profundas y con propósito Hace varios años, Claro Colombia viene desarrollando capacidades para responder de forma oportuna y efectiva a los desafíos del presente y del futuro. En ese sentido, John Morales comenta que internamente la compañía ha fortalecido sus equipos con talento diverso y especializado, y ha impulsado la adopción de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y análisis de datos para mejorar la experiencia de sus usuarios y optimizar sus procesos.

Sin embargo, es consciente de que dicha transformación se consigue trabajando con aliados que amplíen el alcance de sus iniciativas. “Estamos construyendo ecosistemas de innovación junto a aliados estratégicos que comparten nuestra visión de país. Este trabajo conjunto –basado en la confianza, la coordinación y la acción asertiva– nos permite generar experiencias memorables y sostenibles, que conectan emocionalmente y aportan valor real”, aclara el gerente de marca e impacto país.

Hacia 2030, Claro Colombia se proyecta en seguir siendo una empresa centrada en las personas, en la que cada decisión, innovación e inversión tenga el propósito de mejorar la vida y generar mejores experiencias a sus clientes.

Artículo publicado en la edición #500 de los meses de octubre y noviembre de 2025.

También le puede interesar: “En Colombia la pasión se nota en todo”, Denise Picot

 

TAGS
Revista P&M

LO MÁS LEÍDO

01
Campañas

Brilla iluminó las ciudades del país para rendir homenaje a los héroes cotidianos

Redacción P&M
noviembre 6, 2025
Brilla
02
Entrevista

“En Colombia la pasión se nota en todo”, Denise Picot

Laura Niño
noviembre 6, 2025
Denise P
03
Alianzas

BBVA y SAP firman una alianza para mejorar los servicios en banca corporativa y empresas

Redacción P&M
noviembre 4, 2025
04
Eventos P&M

Creators by P&M 2025: la Creator Economy se toma el escenario

Juanita Rico
septiembre 22, 2025
05
Alianzas

Alianza para promover una menstruación más consciente con panties menstruales subsidiados

Redacción P&M
octubre 31, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Edición 500: Mapa del 2030

5 de noviembre 2025

MÁS DE Mercadeo
VER TODO
Universal
NH

OTRAS SECCIONES

Digital
Portda

Comunicación

Consumidor

Gente