EchoAI llega al mercado publicitario

Dailymotion Advertising, la suite de marketing en video desarrollada por Dailymotion, anuncia el lanzamiento de EchoAI, un formato publicitario exclusivo que combina un motor de IA conversacional entrenado con contenido propietario del anunciante y una experiencia creativa diseñada por el Creative Studio de Dailymotion. Con EchoAI, las marcas ahora pueden interactuar con sus audiencias mediante conversaciones en tiempo real directamente desde sus anuncios en video, en todas las pantallas (computadora, celular, tablet y TV conectada).

EchoAI permite a los usuarios hacer preguntas sobre los productos o servicios promocionados, descubrir ofertas personalizadas o localizar una tienda, todo sin salir de la experiencia del video. Este formato innovador se integra perfectamente en una estrategia de mid-funnel, ofreciendo a las marcas una nueva forma de captar la atención y facilitar un recorrido fluido del interés a la consideración.

Tecnología conversacional que impulsa la interacción

EchoAI se basa en un agente conversacional entrenado exclusivamente con contenido propio del anunciante (sitio web, documentación, preguntas frecuentes), lo que garantiza una experiencia confiable, coherente y segura para la marca. Las interacciones generadas se analizan para proporcionar información cualitativa sobre las expectativas de los consumidores.

EchoAI ya está disponible en beta abierta en todos los mercados donde opera Dailymotion Advertising. Es compatible con más de 20 idiomas y está inmediatamente disponible para anunciantes que quieran explorar nuevas estrategias de engagement en el medio del embudo. El objetivo de esta fase beta es identificar marcas pioneras y demostrar el valor y el potencial de EchoAI mediante activaciones reales.

Durante mucho tiempo, las marcas se han limitado a hablar con los consumidores de forma unidireccional. El verdadero potencial de la IA generativa no es solo la creación más rápida de contenidos, sino la capacidad de entablar un diálogo auténtico entre el usuario y la marca. Con EchoAI, lanzamos la primera experiencia de publicidad en vídeo diseñada para evolucionar el modelo: ayudar a las marcas a pasar de la difusión a la conversación. Una innovación revolucionaria que permite relaciones personalizadas a gran escala, dando lugar a una nueva generación de marcas promptables

Afirma Hamza Kourimate, chief marketing officer de Dailymotion B2B.

EchoAI nació de una firme convicción: la IA no sustituye a la creatividad, sino que la potencia. El reto era diseñar un formato en el que la tecnología diera un paso atrás para dejar espacio a una experiencia de usuario fluida y significativa. Al integrar el diálogo en tiempo real en la narración de vídeos, hemos reinventado la narrativa en torno al intercambio y hemos abierto una nueva vía para la creatividad en la era de la IA

Añade Luis Ryder, head of creative studio de Dailymotion Advertising.

Una estrategia de IA centrada en impacto y rendimiento

Con EchoAI, Dailymotion Advertising da un paso más en la integración de la inteligencia artificial en sus soluciones publicitarias. Reconocida ya por su uso avanzado de la IA en la segmentación contextual y la recomendación de contenidos, la empresa enriquece ahora la experiencia del usuario con formatos interactivos que se adaptan en tiempo real a las intenciones de los consumidores. Aprovechando el análisis multimodal y las tecnologías de procesamiento del lenguaje, Dailymotion Advertising ofrece campañas más inteligentes y relevantes, totalmente alineadas con las necesidades de un mundo sin cookies.

Este nuevo formato forma parte de una estrategia más amplia que sitúa la IA en el centro de la transformación de Dailymotion Advertising. Es el primer paso hacia nuevas capacidades diseñadas para crear más valor tanto para las marcas como para los usuarios. Este desarrollo se acelerará en los próximos meses con la introducción gradual de innovaciones complementarias.

