Restaurante Adriano obtiene Sartén de Fuego y Mejor Diseño en los Fine Dining Table Colombia

El restaurante Adriano, en Casa República, fue uno de los grandes protagonistas de la primera gala de los Premios Fine Dining Table Colombia 2025, al recibir dos distinciones: Mejor Diseño de Restaurante y un Sartén de Fuego, reconocimiento internacional que lo posiciona en la lista de los mejores del país.

La ceremonia, realizada en el Gimnasio Moderno de Bogotá, reunió a más de 400 invitados entre chefs, sommeliers y empresarios del sector, consolidando a la capital como el primer destino latinoamericano de Fine Dining Table, guía que funciona como la “nueva Michelin” para las nuevas generaciones y que evalúa a los restaurantes bajo un sistema de uno a tres sartenes de fuego.

El galardón a Mejor Diseño destacó la propuesta arquitectónica de Adriano, instalado en el edificio histórico de Casa República, mientras que el Sartén de Fuego reconoció la calidad de su cocina y experiencia integral. El restaurante abrió en noviembre de 2024, lo que lo convierte en uno de los más jóvenes en alcanzar este nivel de visibilidad.

Felipe Giraldo, chef de Adriano, señaló que el premio tiene un doble valor para el negocio: “Recibir un Sartén de Fuego y el reconocimiento a Mejor Diseño sin haber cumplido un año de apertura es un honor enorme para todo el equipo. Nuestra apuesta siempre fue que el diseño y la gastronomía se vivieran como un todo. Estos galardones no solo validan esa visión, sino que también nos permiten proyectarnos en un sector altamente competitivo”.

Con este resultado, Adriano se suma a la lista de restaurantes que ponen a Bogotá en el radar gastronómico internacional, impulsando el atractivo turístico y la competitividad de la industria de la restauración en el país.

