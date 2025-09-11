Visa y Grupo Aval ofrecen experiencias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26™

Gracias a Visa, Grupo Aval —a través de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y la billetera digital dale!— se une de manera exclusiva en el sector de pagos a Visa en Colombia para ofrecer a los colombianos experiencias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26™. Los tarjetahabientes Visa de los bancos Aval y de dale! tendrán acceso a beneficios especiales y a actividades dentro y fuera de los estadios, impulsados por soluciones de pago rápidas, seguras y convenientes.

La alianza incluye experiencias en diferentes fases del torneo, paquetes de hospitalidad, entradas para partidos, viewing parties con transmisión oficial, material promocional y diversas activaciones antes y durante la Copa Mundial de la FIFA 26™. Asimismo, los clientes de los bancos de Grupo Aval podrán acceder de forma anticipada a la compra de boletas y a beneficios como viajes a partidos, alojamiento, acceso a la ceremonia de apertura y a la final, además de obsequios y merchandising del campeonato.

Visa, que desde 2007 es Socio Mundial de la FIFA, ha acompañado más de 40 eventos, entre ellos el Mundial de Clubes FIFA 2025™, y mantiene su papel como Socio Oficial de Servicios de Pago de la Copa Mundial de la FIFA™. Gracias a esta colaboración, los tarjetahabientes podrán acceder a activaciones exclusivas, promociones y experiencias que muestran cómo la innovación en pagos digitales facilita la vida diaria y la asistencia a los estadios.

Del 10 al 19 de septiembre de 2025, los aficionados podrán inscribirse en el Sorteo de Preventa de Visa utilizando sus tarjetas de crédito, débito o prepago recargables para tener la opción de comprar entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los seleccionados serán notificados a partir del 30 de septiembre y contarán con un espacio dedicado en octubre para realizar la compra, siguiendo el orden de registro en FIFA.com/tickets.

La Copa Mundial de la FIFA 26™ se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con la participación de 48 equipos en 104 partidos durante 39 días en 16 ciudades sede en Norteamérica. Con casi dos décadas de trabajo conjunto con la FIFA, Visa sigue promoviendo el acceso y fortaleciendo la experiencia de aficionados, clientes y comunidades.

