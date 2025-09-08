25 años de crecimiento sin perder la esencia

Century Media, con 25 años de operación en el sector publicitario colombiano, que comenzó este recorrido como central de medios, hoy, abarca estrategia, creatividad, tecnología y conocimiento territorial.

Esta empresa lleva 25 años en la publicidad combinando visión, coherencia e inquietud constante por aprender. Fundada en el año 2000 por Mario Ríos, esta agencia nació como central de medios guiada por la data. Uno de sus diferenciales es el conocimiento profundo del territorio colombiano. “Nosotros conocemos los pueblos en Colombia, las regiones. Eso nos permite tener una visión más holística y completa, porque no solo vemos desde lo general, sino también desde lo particular. Al nal, no todas las personas del Caribe somos iguales, y no todas las personas de la región central del país son iguales. Esa sensibilidad nos ha permitido hacer campañas muy acertadas en lo local y regional”,dice Juliana Ríos, CEO de Century Media.

Esta agencia trabaja bajo una visión integral, en la que datos, creatividad y poder de negociación funcionan para lograr el crecimiento de sus clientes, con los medios como su especialidad. “Desde hace 25 años, la data ha sido nuestro eje. La diferencia es que hoy sabemos integrarla mejor con creatividad, tecnología y conocimiento del negocio”, reitera Juliana.

La automatización también ha sido parte de esa evolución. “Nuestro lema es trabajar mejor para trabajar menos. Siempre estamos buscando cómo automatizamos procesos en torno a que una labor que demora cinco horas se tome una. Pero entendimos que la creatividad no es esa cosa mágica que tú metes y ¡sácate!, sale una idea. Aquí las ideas se construyen con cabeza y corazón”, redondea la CEO.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

