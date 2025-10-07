'Juntos lo hacemos posible': la campaña de Coca-Cola que celebra a los colombianos y revive los hielocos

¿Recuerda los hielocos? las peleas entre hermanos por quien se quedaba con la nueva figurita de colección que además alumbraba en la oscuridad. Coca Cola escuchó las plegarias de los fans y trajo de regreso sus míticos hielocos como parte de la nueva campaña ‘Juntos lo hacemos posible’.

Coca-Cola presenta en Colombia su nueva campaña local Juntos lo Hacemos Posible, un homenaje a la esencia de lo que somos los colombianos: la berraquera para enfrentar los retos, la resiliencia para levantarnos una y otra vez, la creatividad para reinventarnos, la alegría que compartimos incluso en los momentos más difíciles y la unión que convierte cada desafío en una oportunidad para avanzar juntos.

La campaña se inspira en una idea sencilla pero poderosa: más allá de lo que hacemos, lo que nos une como país es lo que somos. Por eso, Juntos lo Hacemos Posible invita a celebrar esas virtudes colectivas que construyen esperanza, confianza y orgullo en cada rincón del país.

“Con esta campaña queremos reconocer la fuerza que está en el corazón de cada colombiano. Esa energía que nos impulsa a salir adelante, que convierte los retos en oportunidades y que nos une alrededor de una mesa, una sonrisa o una mano que ayuda. Juntos lo Hacemos Posible es un recordatorio de que nuestra identidad está hecha de solidaridad, optimismo, ingenio y pasión, y que en comunidad todo es posible”, afirmó María Teresa Pérez, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

Historias que hacen país ¡Juntos lo hacemos posible!

En el marco del lanzamiento, Coca-Cola presentó la exposición Historias que hacen país, ¡Juntos lo hacemos posible! La muestra, a cargo del fotógrafo y creador de contenido Sebastián Moreno, reúne retratos e historias de colombianos que, desde diferentes rincones, encarnan virtudes como la solidaridad, la confianza, la disciplina, la cercanía, la creatividad y el orgullo, entre otras.

Cada imagen busca ir más allá del registro visual: es un espejo de lo que somos como nación y un homenaje a las cualidades colectivas que nos definen. Las fotografías estuvieron acompañadas de objetos y relatos que contextualizan a sus protagonistas, ofreciendo a los visitantes una experiencia inmersiva y sensible. Así, la exposición no solo se convirtió en un gesto artístico, sino también en un testimonio vivo de la memoria cultural que compartimos como país.

Como complemento de esta celebración, la campaña sorprende con el regreso de los icónicos Hielocos, una de las colecciones más recordadas y queridas por los colombianos. Los Hielocos, hicieron parte de la memoria de toda una generación y vuelven para conectar la nostalgia del pasado, con el entusiasmo del presente.

Esta nueva edición incluye 10 motivos renovados, cada uno inspirado en la forma alegre, creativa y auténtica de ser en Colombia. Cada figura vendrá acompañada de una tarjeta–sticker, reforzando el carácter coleccionable y permitiendo que las familias compartan nuevamente el ritual de intercambiarlos y completarlos. Con este relanzamiento, Coca-Cola busca no solo revivir un ícono cultural, sino también reactivar la emoción de compartir, coleccionar y sonreír en torno a un símbolo que ya forma parte del patrimonio emocional de los colombianos.

