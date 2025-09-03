OMEGA lanza nueva campaña: “Mi pequeño secreto”

La última revelación de OMEGA sale a la luz en la campaña “mi pequeño secreto”, que presenta el primer Aqua Terra de 30 mm a través de seis destacadas mujeres. La colección responde a la demanda actual de relojes versátiles listos para llevar.

La campaña incluye retratos de cada embajadora con el reloj de su elección y un vídeo que captura una serie de diálogos llenos de ritmo en los que el secreto, el Aqua Terra 30 mm, pasa de una persona a otra, lo que sugiere el deseo de compartir algo demasiado hermoso para permanecer oculto.

Por primera vez en una campaña, OMEGA captura un momento de confidencias donde el nuevo Aqua Terra 30 mm se convierte de forma natural en ese secreto que debe compartirse.

Embajadoras de la campaña

OMEGA reune a seis mujeres de gran valía que representan la excelencia en diferentes campos:

Ashley Graham: modelo, empresaria y activista que ha contribuido a transformar los estándares de belleza y representación de la industria.

Danielle Marsh: artista que ha saltado a la fama en la escena mundial del K-pop gracias a su inconfundible talento vocal.

Tems: cantante y compositora ganadora de un Grammy cuyas composiciones en capas han merecido elogios internacionales.

Marisa Abela: actriz ganadora de un BAFTA reconocida por sus destacadas interpretaciones en Industry y como Amy Winehouse en Back to Black.

Ariana DeBose: artista y actriz ganadora de un Óscar reconocida por su precisión y versatilidad en los escenarios y la pantalla.

Sunday Rose Kidman Urban: una cara nueva en la industria del modelaje que aporta una perspectiva original a la campaña.

Para este importante lanzamiento, Catalina García, reconocida vocalista de Monsieur Periné, se sumó a la campaña. Con su participación, OMEGA refuerza su vínculo con Colombia y proyecta la autenticidad y el estilo exclusivo que la distinguen, también celebra la fusión entre la creatividad artística y el lujo atemporal. A través de su estilo único y su carisma natural, Catalina García se convierte en la elección ideal para una colección que invita a descubrir “ese pequeño secreto” que realza cada detalle de quien lo lleva.

"La parte más bella del reloj es la que no se puede ver inmediatamente”, afirma Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de OMEGA. “Nuestros nuevos movimientos encarnan la máxima expresión de la ingeniería de precisión de OMEGA. Están ocultos, pero definen la esencia del reloj”.

