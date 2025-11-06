Brilla iluminó las ciudades del país para rendir homenaje a los héroes cotidianos

La noche del 23 de octubre, cinco ciudades del país se llenaron de luz, emoción y orgullo. Barranquilla, Cartagena, Cali, Pereira y Popayán fueron escenario de un mismo gesto: reconocer públicamente a las personas que, con su esfuerzo y dedicación, iluminan la vida de los demás.

El evento marcó el lanzamiento de “Para eso”, la nueva campaña de marca que celebra el progreso real de los colombianos y rinde homenaje a quienes hacen brillar a sus comunidades con su ejemplo.

Detrás de esta iniciativa está Brilla, el programa de financiación no bancario de Promigas y sus distribuidoras, que impulsa a miles de familias a alcanzar sus metas a través de soluciones accesibles, cercanas y pensadas para mejorar su calidad de vida.

En un evento simultáneo y sin precedentes, Brilla presentó a 21 héroes cotidianos cuyas historias fueron inmortalizadas en estatuas de tamaño real, instaladas en plazas y lugares emblemáticos:

el Malecón del Río (Barranquilla), el Baluarte de la Cruz (Cartagena), San Antonio (Cali), la Plaza de Bolívar (Pereira) y la Plazoleta de San Francisco (Popayán).

Durante la activación, cientos de asistentes vivieron una experiencia interactiva dentro de la gran esfera luminosa, donde compartieron sus historias y vieron cómo se transformaban en estatuas digitales, y hoy, ellos, hacen parte del Museo de Héroes Cotidianos, un espacio virtual creado por Brilla para reconocer a quienes iluminan el país con su esfuerzo.

En comunidad.brilla.co, los colombianos pueden visitar este museo, conocer las historias de los héroes homenajeados y revivir los momentos más inspiradores de esta celebración.

Porque detrás de cada rostro hay una historia de trabajo, superación y esperanza: personas cabeza de familia, emprendedores, jóvenes que estudian, vecinos que ayudan a su comunidad… todos con algo en común: sus metas los hacen brillar.

Con esta iniciativa, Brilla reafirma su propósito de impulsar el progreso cotidiano de los colombianos, demostrando que cada historia cuenta y que cuando uno brilla, todos brillamos.

También le puede interesar: Binance amplía sus servicios en Colombia con BPay Global