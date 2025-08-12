Nespresso amplia su portafolio habitual de café con Coffee Blossom Honey

Coffee Blossom Honey, es el resultado del trabajo de apicultura realizado en las fincas cafeteras del programa AAA de Nespresso, reforzando su compromiso con la sostenibilidad.

Nespresso presenta en Colombia su nueva miel de edición limitada, una creación natural y exquisita, cosechada en las mismas fincas donde nace su café colombiano. Este lanzamiento marca un hito para la marca al unir biodiversidad y sostenibilidad en un solo producto, reforzando su compromiso con la agricultura regenerativa y el cuidado del medio ambiente.

Esta miel colombiana, suave y con notas frutales, tiene un delicado toque de acidez y un perfil único que refleja la riqueza de los ecosistemas cafeteros. Los dulces aromas del café arábico seducen a las abejas melíferas, quienes polinizan sus flores, dando origen a un producto único que comparte el mismo ADN que el café usado en las cápsulas de Nespresso.

Una historia de origen que nace en las fincas cafeteras AAA de Nespresso

La miel es producida exclusivamente en fincas del programa de calidad sostenible AAA de Nespresso en la región de Caldas, donde las condiciones climáticas y el entorno natural favorecen la apicultura responsable. Fincas que hacen parte de este proyecto, y que ya han impactado positivamente a miles de abejas y agricultores.

El proceso inicia en Montería, donde se crían abejas reinas en un ambiente tropical óptimo. Luego de una fase natural de reproducción, los nuevos núcleos de colmena son cuidadosamente trasladados a las fincas AAA de Nespresso. Tras una fase de maduración de entre tres y seis meses, las colmenas comienzan a producir una miel 100% natural, sin aditivos ni procesamiento, extraída bajo estrictos estándares de filtrado y conservación.

La miel representa la evolución natural de nuestro compromiso con la sostenibilidad. A través del programa de Calidad Sostenible AAA, buscamos no solo producir café de la más alta calidad, sino regenerar los ecosistemas en los que operamos. Incorporar la apicultura en nuestras fincas es una forma concreta de proteger la biodiversidad, mejorar la salud de los cultivos y crear nuevas oportunidades para las comunidades caficultoras del país

Afirma Santiago Arango, director del Programa de Calidad Sostenible AAA de Nespresso.

Ubees y Nespresso: Una unión por el cambio

Desde 2020, Nespresso se ha aliado con UBEES, una compañía experta en el cuidado de las abejas a través de innovadoras tecnologías que le permiten a los campesinos monitorear la salud de los panales en tiempo real. Equipados con estas herramientas avanzadas y apoyados por programas de entrenamiento, los campesinos obtienen habilidades únicas para garantizar una producción de miel óptima basada en el bienestar de las abejas.

La colaboración con Nespresso nos ha permitido expandir el impacto de la apicultura regenerativa en Colombia. Las abejas no solo producen miel: ellas polinizan, mejoran los cultivos y mantienen viva la biodiversidad. Son las guardianas invisibles de nuestro sistema alimentario

Afirma Maximilian Ebrard, CEO de Ubees.

La polinización generada por las abejas mejora directamente la calidad de las plantas, protege la flora nativa y contribuye a la regeneración del suelo, cumpliendo con los más altos estándares sostenibles de Nespresso. Más que una miel, Coffee Blossom Honey es una muestra de cómo el café y la naturaleza pueden coexistir en armonía y una invitación a darle un toque dulce a las preparaciones de café.

También le puede interesar: GPT-5: ¿El iPhone de la IA o un paso en falso para OpenAI?