Oracle lanza Agentes IA para mejorar la productividad empresarial

Oracle, líder tecnológico, anunció nuevas capacidades impulsadas por IA en toda su suite de aplicaciones en la nube, que incluye soluciones de ventas, recursos humanos, cadena de suministro y logística, entre otras. Pero lo que realmente está dando de que hablar en la industria son los Agentes IA, que son básicamente colaboradores autónomos diseñados para ayudar a las organizaciones a optimizar las operaciones, mejorar la toma de decisiones y reducir las cargas de trabajo manuales.

Un informe de PwC señala que el uso de IA podría incrementar el PBI global en hasta 15.7 billones de dólares para 2030 gracias a su capacidad para aumentar la productividad, optimizar procesos y generar nuevos servicios. El mismo estudio también afirma que el 77% de los líderes empresariales cree que la IA puede ayudar a sus empresas a mejorar la eficiencia y optimizar el proceso de contratación y onboarding.

Las innovaciones presentadas de los Agentes IA para diversas industrias incluyen:

La IA fortalecerá la fuerza de ventas: Oracle anunció nuevas capacidades de IA generativa y agentes dentro de Oracle Fusion Cloud Sales para ayudar a la fuerza de venta de las empresas a crear compromisos más significativos y a acelerar los procesos. Por lo que parte de Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) ya está disponible, las nuevas capacidades de IA aprovechan los datos conectados de finanzas y cadena de suministro para ayudar a los equipos de ventas a crear experiencias personalizadas y contextualmente relevantes. Además, la IA integrada actúa como asesora y asistente, ayudando a analizar datos conectados en marketing, ventas y servicio para mejorar la eficiencia operativa y las experiencias de los clientes.

Mayor eficiencia y sostenibilidad en las cadenas de suministro: la tecnológica presentó nuevas capacidades de logística y gestión de pedidos impulsadas por IA dentro de Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) para ayudar a las organizaciones a aumentar la eficiencia y sostenibilidad de las cadenas de suministro globales. Las últimas actualizaciones de Oracle Transportation Management, Oracle Global Trade Management y Oracle Order Management ayudarán a las compañías a mejorar la satisfacción del cliente al aumentar la visibilidad de los envíos, reducir costos comerciales, mejorar la toma de decisiones en transporte y disminuir las emisiones relacionadas con los envíos.

Redefinir la experiencia de los empleados: la compañía también anunció nuevos agentes de IA basados en roles dentro de Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) para ayudar a los líderes de RR. HH. y de negocio a transformar la experiencia del empleado y optimizar la productividad de la fuerza laboral. Estos ya están disponibles y automatizarán flujos de trabajo tediosos de principio a fin para liberar el potencial humano y permitir que los empleados enfoquen su tiempo en tareas significativas.

Potenciar la productividad con la gestión y creación de nuevos agentes: también, anunció el Oracle AI Agent Studio para Fusion Applications, una plataforma integral que está disponible sin costo adicional y ofrece herramientas fáciles de usar, que incluyen pruebas avanzadas, validación robusta y seguridad incorporada. Además, permite a los usuarios extender fácilmente los agentes preempaquetados y/o crear nuevos agentes y luego implementarlos y gestionarlos en toda la compañía. Los agentes de IA diseñados en Oracle AI Agent Studio se integran perfectamente con Oracle Fusion Applications y pueden colaborar con agentes de terceros para completar procesos complejos y de varios pasos. Oracle Financial Services ha mejorado su Investigation Hub Cloud Service con agentes de IA y flujos de trabajo ágiles para automatizar la investigación de delitos financieros. Estas capacidades permiten a las instituciones financieras analizar actividades sospechosas con mayor rapidez y precisión, reduciendo tareas manuales y optimizando recursos. La IA generativa ayuda a los investigadores proporcionando narrativas detalladas y recomendaciones basadas en datos, mejorando la coherencia en la toma de decisiones. Con este enfoque innovador, Oracle busca hacer que la lucha contra el crimen financiero sea más eficiente, confiable y accesible para empresas de todos los tamaños.

Estamos celebrando el primer año de la apertura de la región de nube en Colombia, que ya incorpora toda la potencia de la Inteligencia Artificial y soluciones innovadoras. Esto un hito clave en nuestra estrategia para acelerar la modernización digital del país. Con esta infraestructura y esta capacidad de procesar datos, brindamos todas las organizaciones acceso a tecnología avanzada, con mayor seguridad, menor latencia y con el cumplimiento normativo local. Además, nuestras soluciones de inteligencia artificial, que están soportadas en nuestra región de nube, y nuestras alianzas estratégicas permiten innovar y competir en entornos cada vez más digitales. Seguimos comprometidos con el desarrollo del ecosistema empresarial colombiano y con impulsar su crecimiento a través de la tecnología

Germán Borromei, gerente general en Oracle Colombia y Ecuador.

LAD Customer Excellence Awards

Además de presentar estos anuncios, la compañía dio a conocer a los ganadores de los LAD Customer Excellence Awards, premios que reconocen la innovación empresarial en América Latina al destacar a clientes y líderes que utilizan la tecnología de Oracle para transformar sus negocios.

Millenium BPO fue reconocido con el GenAI Innovation Award, mientras que AVC Aval Valor Compartido recibió el Cloud Architect of the Year Award. Por su parte, Rappi fue galardonado con el CTO of the Year, y Movii se destacó en la categoría Multicloud Excellence Award.

