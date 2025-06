Cannes Lions investiga dos Grand Prix por presuntas irregularidades en campañas premiadas

La campaña Efficient Way to Pay, creada por la agencia brasileña DM9 para Consul Appliances, y la campaña One Second Ads, creada por la también agencia brasileña Africa Creative DDB para Budweiser, están siendo revisadas por presuntamente manipular testimonios digitales e infringir reglas de derechos de autor. Ambas piezas ganaron un Grand Prix en diferentes categorías del festival lo que agrava la situación.

El Festival Cannes Lions 2025 enfrenta una polémica tras revelarse que dos campañas ganadoras de Grand Prix están bajo investigación por presuntas irregularidades, según informó Ad Age.

El primer caso es el de Efficient Way to Pay, creada por la agencia brasileña DM9, parte de la red DDB de Omnicom, para Whirpool. La campaña, ganadora del Grand Prix en Creative Data, está acusada de:

Incluir testimonios falsos en su case study.

Manipular imágenes de una charla TED de la senadora DeAndrea Salvador.

Usar material de CNN sin autorización, con un periodista que ya no trabaja allí desde 2022.

CNN Brasil presentó una queja formal por el uso no autorizado de su material. Por su lado, DM9 defendió la legitimidad del trabajo, aunque la sombra de su polémica con Parmalat en 1999 vuelve a la memoria; la campaña se llamaba Tongue, y ganó un león d oro. Después de la premiación surgieron dudas sobre si se había publicado antes de la fecha límite que exigía el festival. La agencia afirmó que se había publicado en la fecha correcta en una revista sobre autos. Sin embargo, lo anterior fue visto como inverosímil por tratarse de una marca de alimentación.

Esta es la campaña Efficient Way to Pay, investigada en Cannes Lions:

El segundo caso es el de la campaña One Second Ads creada por la agencia África Creative DDB, también brasileña, para Budweiser. La pieza ganó el Grand Prix en la categoría Creative Strategy, y enfrenta denuncias por:

Usar fragmentos musicales de Sony Music sin licencia, argumentando erróneamente que "un segundo" no requiere pagos

Frente a la situación, Sony Music ha dicho que está evaluando acciones legales al no existir tal excepción en las leyes de copyright

En su columna de The Drum, Dave Chase, director y experto musical, y CMO de LSTNR, afirmó que "La reciente victoria de Budweiser en el Gran Premio de Cannes Lions de esta semana es una celebración de la creatividad inteligente. Pero, sorprendentemente, se ha visto eclipsada por una cuestión más importante que la industria creativa no puede ignorar: ¿Por qué premiamos trabajos que celebran abiertamente no pagar a los creativos que están detrás de la música?".

Ben Liebmann, fundador de Understory, compañía especializada en el negocio de los medios de comunicación, el entretenimiento, la hostelería y la cultura, afirmó en un post de Linkedin que: "Odio todo lo que representa esta campaña. Creatividad inteligente o no (y sí, es inteligente), no hay excusa para estafar a los artistas. Budweiser no sólo utilizó la música sin pagar por ella, sino que presumió de ello. El titular de la presentación de DDB en Cannes Lions decía «0 dólares gastados en derechos musicales». ¿Y qué hizo el jurado? Les dieron un Gran Prix en la categoría de Radio y Audio".

Finalmente, Richard Kirstein, CEO de Resilient Music y experto en derechos de autor en materia de música, preguntó también en Linkedin: "¿Por qué Cannes Lions, que supuestamente celebra la creatividad, premia una campaña de marca que presume el no pagar derechos de licencia por la música?".

Esta es la campaña One Second Ads, investigada en Cannes Lions:

Desde Cannes Lions, Simon Cook, CEO del festival, afirmó que: "La integridad de nuestros premios es prioridad", por lo que se investigarán a fondo los dos casos.

