Mathame llegará por primera vez a Bogotá con su show “NEO”

Por primera vez, el dúo italiano Mathame se presentará en Bogotá con su aclamado show “NEO”, una propuesta envolvente que conecta música, tecnología y narrativa emocional en una experiencia inmersiva única. El concierto, producido por Breakfast Live bajo su plataforma especializada en música electrónica RITVALES, tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes del país.

Reconocidos por su estética sonora cinematográfica, sets hipnóticos y una puesta en escena futurista, Mathame ha estado presente en festivales como Tomorrowland, Afterlife y Coachella, y ahora aterriza por primera vez en Bogotá para presentarse en solitario, luego de haber participado en Colombia en 2024 en el escenario principal de RITVALES.

Mathame está compuesto por los hermanos Amedeo y Matteo Giovanelli, originarios de Italia. Comenzaron su carrera musical en 2013, pero fue en 2018 cuando explotaron globalmente con su track "Nothing Around Us", editado por Afterlife, el sello de Tale Of Us. Desde entonces, su firma sonora ha recorrido el mundo.

Una experiencia Neo

Mathame no se presenta simplemente detrás de las tornamesas: NEO es un live act audiovisual que mezcla performance, música en vivo, visuales en tiempo real y diseño de experiencia. Lo llaman una “opera digital” porque cada elemento está pensado como parte de una narrativa.

Los visuales de NEO no son pregrabados. Están generados en tiempo real con algoritmos que responden a la música, y en muchos casos, inspirados por datos astrofísicos reales, como constelaciones, órbitas o mapas de estrellas. Esto lo han desarrollado con artistas visuales y programadores especializados en IA.

