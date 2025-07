Historias en cada taza: la trazabilidad del café colombiano

Vas a la góndola del supermercado a comprar una libra de café. Allí, encuentras gran variedad de marcas, unas con café en grano, otras con café molido. Algunas con unos nombres y empaques muy interesantes, mientras que otras muestran los perfiles de taza y el grado de tostión. Ciertas marcas resaltan el origen del producto, otras no contienen mucha información. Pero llama la atención que en algunos empaques aparece un código QR. ¿Alguna vez lo has escaneado? ¿Te has dado cuenta de qué información contiene? Lo que encuentres puede ser muy interesante.

