Havoline Garage: un despegue sobre ruedas

Havoline Garage ilustra cómo el enfoque human to human(H2H),que prioriza las relaciones genuinas entre personas, le ha permitido destacarse en un mercado altamente competitivo. Esta iniciativa de la marca no solo demuestra su capacidad para comprender y conectar con los consumidores, sino que también representa un paso adelante al ir al encuentro de sus usuarios en su entorno natural: la calle. El objetivo es construir relaciones auténticas basadas en la comprensión profunda de las verdaderas necesidades de los motociclistas.

Este proyecto, que recrea el universo motero donde los juegos, los tatuajes y la interactividad son los principales protagonistas, forma parte del paraguas Havoline Moto Club “Te Cubre”. A través de esta plataforma, Havoline se conecta de manera directa con moteros, mecánicos y lubricadores, para lo cual utiliza estrategias de mercadeo emocional y crea un punto de encuentro único entre distribuidores, moteros y consumidores. Así, ha consolidado un espacio donde la marca se destaca, incluso en medio de la alta competencia que caracteriza la feria.

Iván Plazas, director de trade & shopper marketing de PREEM Emotional Experiences, habla sobre la participación de Havoline en la Feria:

Según Alejandro Bernal Martínez, gerente de PREEM Emotional Experiences, uno de los mayores retos en esta categoría es diferenciarse de los competidores

Alejandro Álvarez Santacruz, director de cuenta de BRM para Chevron, subraya que la clave de la estrategia Street Brand es la recopilación de datos y el análisis de las interacciones del consumidor: “Street Brand surgió de la unión de dos fuerzas: primero, recopilar da-tos sobre los consumidores y, segundo, entender cómo se comunican y cómo se relacionan con las marcas de nuestra categoría. No se trata solo de ofrecer productos, sino de hablar el mismo lenguaje que el motero.Desde temas como los tatuajes hasta todo lo relacionado con la cultura dela calle, buscamos llevar este concepto a cada punto de contacto, ya sea en un evento o en una interacción cotidiana”.

María Alejandra Bechara Manzur, marketing manager LATAM de Chevron:

Nuestro reto no es solo aumentar la venta de nuestros productos o fortalecer nuestros top of mind y top of heart, sino también demostrarles a nuestros clientes que somos la mejor alternativa. Contamos con un producto de excelente calidad, con las mejores características y especificaciones técnicas del mercado, que no solo protege sus motos, sino que también satisface las necesidades del motociclista. Además, ofrecemos el mejor servicio a través de nuestros distribuidores master Chevron, que llevan nuestros productos a cada rincón del país y brindan un servicio técnico excepcional a nuestros clientes. Nuestra apuesta sigue siendo Havoline Moto Club, el club de fidelización que, por más de cuatro años, ha beneficiado a mecánicos, lubricadores y motociclistas con exclusivas alianzas y ventajas creadas especialmente para ellos