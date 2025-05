El plato hecho con lo que antes descartabas

BIMBO® Colombia y McCANN WORLDGROUP Colombia identificaron un problema común: las tapas del pan sufrían del síndrome de "Betty, la fea"; la gente no las quería simplemente porque no las conocía en su mejor versión. Como resultado, más de 240 millones de tapas se desperdiciaban cada año.

Para cambiar esta realidad, nació TAPOS: no son tapas, no son tacos; son TAPOS, el nuevo plato Latinoamericano, elaborado con las tapas del pan que antes se desechaban e ingredientes disponibles en casa. Esta iniciativa aprovechó las características únicas de las tapas del pan: no se mojan, retienen las salsas, no se quiebran al doblar y son fáciles de agarrar.

El lanzamiento llevó TAPOS a las calles, conjuntos residenciales, programas de cocina en la televisión nacional y redes sociales, donde fue impulsado por foodies, creadores de contenido y Jorge Rausch, el chef más premiado de Colombia.

Artículo publicado en la edición #497 de los meses de abril y mayo de 2025.

Este es un artículo en colaboración patrocinada con BIMBO® Colombia.