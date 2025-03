Las que inspiran, las que rompen esquemas, las que marcan el camino

A ngélica Escrucería, CEO en Dentsu Creative

1. ¿Qué superpoder crees que tienen las mujeres en esta industria?

Nuestro superpoder radica en el liderazgo colaborativo. Las mujeres en publicidad tendemos a liderar de manera inclusiva, fomentando la colaboración y empoderamiento. Nos es natural construir equipos diversos y generar un sentido de comunidad con corresponsabilidad. Sabemos la fórmula entre empedrar y delegar, acompañando el proceso y dando ejemplo.

2. Si el éxito fuera una persona, ¿qué mujer te lo representa?

Me representa aquella mujer que se mira al espejo y le gusta lo que ve. No se cuestiona, no sobrepiensa, se siente feliz con lo que ha hecho y elimina la autoexigencia de su mente. Esa mujer que sabe que es mejor que muchos y no duda de ello. Aquella que aplica a un trabajo cuando tiene 2 de los 5 requerimientos porque sabe que los otros 3 los aprende rápido. Aquella que está segura de que nada es perfecto pero lo que hace está perfecto como está.

3. ¿Qué consejo te darías a ti misma cuando empezaste tu carrera?+

No necesitas que nadie valide lo buena que eres. Con que tú lo sepas y te lo

creas es suficiente.

4. ¿Qué cliché sobre las mujeres en el trabajo ya deberíamos enterrar?

Que trabajar entre mujeres es horrible. Nada menos verdadero. Mis personas

favoritas para ganar en la guerra son las mujeres.

5. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de otra mujer en tu camino profesional?

Ata me enseñó que no podemos comprar la falsa idea de que de la virtualidad

es lo mejor en el mundo laboral. El mayor aprendizaje que tenemos se da por el contacto,

conversaciones donde vemos cómo nuestros jefes solucionan un problema, donde estamos a un

escritorio de crear juntos. Las reuniones virtuales llevan a que las personas sean “diligentes y

eficientes” no ingeniosas y estratégicas. Tenemos una responsabilidad enorme con esta

generación de publicistas, que se graduó pensando que lo mejor es trabajar desde casa

conectados a teams. Eso hará que tengan menos potencial para exponerse al mundo corporativo,

menos herramientas de gestión de problemas, menos creación colaborativa y una menor

capacidad de soft skills.

Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación WWB Colombia.

1. ¿Qué súperpoder crees que tienen las mujeres en esta industria?

He tenido el privilegio de conocer mujeres extraordinarias en el tercer sector, líderes que inspiran con su compromiso y dedicación. Su labor incansable, impactando a miles de personas en diversos rincones del país, es un testimonio de la fuerza transformadora que poseen las mujeres en este ámbito.

Comparto plenamente la descripción de los ''superpoderes'' que caracterizan a estas mujeres: la empatía que les permite conectar con las comunidades, la solidaridad que las impulsa a defender a los más vulnerables, la resiliencia que les permite afrontar cualquier desafío y la pasión que las convierte en agentes de cambio.

Y sin duda, esa capacidad de tender puentes entre el sector privado y las comunidades, combinando la visión empresarial con la sensibilidad social, es un superpoder adicional que les permite generar soluciones innovadoras y sostenibles.

Las mujeres del tercer sector son un motor de cambio social, un ejemplo de liderazgo y una fuente de inspiración para todos. Su trabajo incansable nos recuerda el poder de la acción colectiva y la importancia de construir un mundo más justo y equitativo.

2. Si el éxito fuera una persona, ¿Qué mujer lo representaría para ti?

Si el éxito fuera una persona, para mí estaría representado por mujeres como Michaela Walsh, la fundadora de Women's World Banking (WWB), una de las primeras mujeres en Wall Street y a quien tuvimos el honor de tener hace poco más de dos años, en el marco de la celebración de los 40 años de la Fundación WWB Colombia. Su visión y liderazgo han permitido que millones de mujeres en todo el mundo accedan a servicios financieros y construyan un futuro mejor para ellas y sus familias.

Admiro profundamente su capacidad de identificar una necesidad y convertirla en una solución global, creando una red que empodera a las mujeres a través del acceso al crédito y la educación financiera. Su legado es una inspiración para quienes trabajamos en el tercer sector, y un recordatorio constante de que el cambio social es posible cuando se combina la pasión, la visión y la acción.

3. ¿Qué consejo te darías a ti misma cuando empezaste tu carrera?

Si pudiera retroceder en el tiempo y darme un consejo a mí misma al inicio de mi carrera, sería este: "Confía en tu intuición y en la fuerza de tus convicciones. No temas alzar la voz, defender tus ideas y cuestionar el status quo. Recuerda que el camino hacia la transformación social requiere valentía, perseverancia y la firme creencia en un futuro mejor".

También me diría a mí misma que la escucha es tan importante como la acción. Presta atención a las voces de las comunidades, aprende de sus experiencias y construye soluciones en conjunto. Recuerda que la humildad y la empatía son herramientas poderosas para generar un impacto real y duradero.

Y finalmente, me recordaría que el camino no será fácil, pero que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender. Mantén la pasión por tu trabajo, rodéate de personas que compartan tus valores y nunca dejes de soñar con un mundo más justo e igualitario.

4. ¿Qué cliché sobre las mujeres en el trabajo ya deberíamos enterrar?

Una creencia que se tiene es que las mujeres no aportamos a la economía igual que los hombres, debido a los sesgos que, de forma consciente o inconsciente, todavía se tienen en la sociedad. Sin embargo, esto no es así.

Datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) demuestran que América Latina lidera en la proporción de mujeres emprendedoras, y Colombia ocupa un lugar destacado en este ranking. Nuestra investigación en la Fundación WWB Colombia confirma esta tendencia, mostrando que la mayoría de los emprendimientos en Cali están liderados por mujeres. Desde la Fundación WWB Colombia, llevamos a cabo la investigación ‘Caracterización de emprendimientos en contextos de vulnerabilidad en Cali’, donde encontramos que la mayoría de los emprendimientos en la ciudad están a cargo de mujeres (61%) y de personas mayores de 55 años (27%).

Es hora de derribar estas creencias limitantes y reconocer el valor que aportamos las mujeres a la economía. Debemos seguir trabajando juntos, hombres y mujeres, para crear un entorno donde podamos desarrollar todo nuestro potencial, acceder a mejores oportunidades y generar un impacto positivo en la sociedad.

5. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de otra mujer en tu camino profesional?

A lo largo de mi carrera profesional, he tenido la invaluable oportunidad de aprender de muchas mujeres, y quizás la lección más valiosa que he atesorado es la sororidad. Ser testigo del apoyo mutuo, la inspiración y la motivación entre mujeres para alcanzar su máximo potencial es algo realmente conmovedor. Juntas, rompemos barreras, desafiamos estereotipos y generamos un impacto real en la sociedad. La sororidad nos impulsa a ser mejores cada día y a construir un futuro más equitativo para todas.

He aprendido que la diversidad es una fortaleza, que cada mujer es única, con sus propias particularidades, ya sea por su origen, etnia, edad o lugar de residencia. Comprender estas diferencias, bajo una perspectiva de género, es esencial para construir una sociedad más justa. También he aprendido que los desafíos y las vulnerabilidades cambian a lo largo de nuestro ciclo de vida, y que la empatía y la colaboración son fundamentales para afrontar esos cambios.

Finalmente, he comprendido que la construcción de una sociedad más justa y sostenible requiere la participación activa de todos, hombres y mujeres, trabajando codo a codo. La co-construcción, basada en el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades, es el camino hacia un futuro donde todas las voces sean escuchadas y donde la justicia social sea una realidad.

Diana Carolina Peña, creativa Noticias Caracol & Streaming Noticias Caracol en Vivo

1. ¿Qué superpoder crees que tienen las mujeres en esta industria?

Creo que venimos cargadas de varios superpoderes y no hablo solamente de las mujeres de la industria, creo que es así en general.

Top de superpoderes:

• El que no falla en el género, nuestro sexto sentido, la intuición, nuestra brújula del alma.

• Multitask: nos permite gestionar, enfocarnos, adaptarnos y ser eficientes.

• Perlas de H₂O: así le llamé a nuestro superpoder de las lágrimas, esas que dejamos ver en algunas ocasiones. ¿Por qué es un superpoder? Porque lo que ocurre después de llorar no cabe en el mundo. Y créanme, en esta profesión sí que lloramos de emoción.

• Y para cerrar, uno de los más grandes e importantes: nuestro superpoder emocional, nuestro potencial más fuerte, el que nos permite conectarnos profundamente con los demás.

2. Si el éxito fuera una persona, ¿Qué mujer lo representaría para ti?

Ponerle un nombre es ponerle una etiqueta, y el éxito de la mujer no se debe medir solo en logros profesionales, sino también en su capacidad para ser auténtica, vivir una vida plena y equilibrada en un mundo lleno de desafíos y adversidades. Hay que redefinir el éxito y permitirnos saber qué significa ser exitosa en cada contexto.

3. ¿Qué consejo te darías a ti misma cuando empezaste tu carrera?

El camino no es lineal; cada error es una oportunidad. Todo pasa. Confía en tus capacidades, enfócate en tu propio progreso y celebra tus logros, por más mínimos que sean.

4. ¿Qué cliché sobre las mujeres en el trabajo ya deberíamos enterrar?

Enterremos ese estereotipo que dice: Las mujeres no pueden lograr alcanzar posiciones de liderazgo por ser el 'sexo débil'. A estas alturas, ya no hay nada más que demostrar; no es una cuestión de género, sino de capacidades.

5. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de otra mujer en tu camino profesional?

El resaltarnos, ayudarnos y celebrarnos: cuando las mujeres nos apoyamos, no solo logramos nuestros objetivos individuales, sino que también contribuimos al éxito colectivo.

Diana Triana, Chief Creative Officer de Dentsu Creative

1. ¿Qué superpoder crees que tienen las mujeres en esta industria?

El poder de saber más de lo que incluso nosotras mismas creemos que sabemos.

2. Si el éxito fuera una persona, ¿Qué mujer lo representaría para ti?

Mi hermana menor. Ella dejó todo lo que tenía para arrancar de ceros en otro país y lo logró a punta de esfuerzo, sin palancas y sin dejar nunca de ser ella misma.

3. ¿Qué consejo te darías a ti misma cuando empezaste tu carrera?

Preocúpese menos y diviértase más que el tiempo se nos va a pasar muy rápido.

4. ¿Qué cliché sobre las mujeres en el trabajo ya deberíamos enterrar?

Que la sensibilidad de las mujeres es una debilidad para trabajar. No puede haber nada más falso en la vida.

5. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de otra mujer en tu camino profesional?

Claudia Murillo me enseñó que a pesar de que mi historia sea distinta a la de otras mujeres, existe algo que se llama sororidad que nos ayuda a ser más fuertes cuando trabajamos juntas.

Johana Cerpa, vicepresidenta de Legal y de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Colombia

1. ¿Qué superpoder crees que tienen las mujeres en esta industria?

Las mujeres tenemos el poder de transformar, no solo en esta industria, sino en cualquier ámbito o escenario.

A lo largo de mi trayectoria, he conocido mujeres capaces de cambiar su entorno y no en beneficio propio, sino porque tienen un compromiso de vida con la construcción de una mejor sociedad. Cada una lo hace desde su contexto; he visto ministras, empresarias, recicladoras de oficio, tenderas, amas de casa, maestras, trabajar incansablemente por cumplir su sueño de dejar a las futuras generaciones un mundo mejor. Me enorgullece ser una de esas mujeres.

2. Si el éxito fuera una persona, ¿Qué mujer lo representaría para ti?

Para mí, el éxito no se refleja únicamente en la idea de lo que puede lograr una sola mujer, sino en lo que todas hemos alcanzado, abriendo caminos para las niñas, adolescentes y jóvenes del país. En el caso de Coca-Cola FEMSA Colombia, me inspira ver como las colaboradoras desafían estereotipos al asumir roles tradicionalmente ocupados por hombres. María Esperanza Jiménez, por ejemplo, es operadora logística y lleva un año como montacarguista en la Compañía, un trabajo que exige esfuerzo físico y mental, y que ella desempeña con disciplina y determinación. Esto abre una puerta de nuevas oportunidades para las futuras generaciones. He sido testigo de cómo el acceso a herramientas permite que las personas transformen realidades y permite que más mujeres impulsen sus carreras sin limitaciones.

3. ¿Qué consejo te darías a ti misma cuando empezaste tu carrera?

Me diría que es muy importante confiar en mi voz, mi talento y mi capacidad de superar retos. Cuando inicié mi carrera profesional y me trasladé de Montería a Bogotá, me parecía inmensa y fuera de mis posibilidades, pude llegar a pensar que necesitaba encajar en un molde preestablecido o que el éxito dependía únicamente de seguir ciertas reglas. Con el tiempo, he aprendido que todo lo que he vivido, incluso las experiencias más difíciles, me ha dado herramientas valiosas para ser una mujer auténtica que, a pesar del miedo, ha sido valiente y se ha arriesgado. También me diría que es muy importante rodearse de personas que te impulsen y desafíen a crecer, así como es clave contar con referentes femeninos, en mi caso, a lo largo de mi carrera, fueron mis líderes quienes me inspiraron.

4. ¿Qué cliché sobre las mujeres en el trabajo ya deberíamos enterrar?

Debemos dejar atrás la idea de que las mujeres debemos adaptarnos a un molde preestablecido para ser líderes exitosas en industrias tradicionalmente masculinas. En sectores ampliamente masculinizados, como el de consumo masivo, el liderazgo femenino no solo es posible, sino que es una realidad.

Coca-Cola FEMSA lleva más de 30 años a nivel mundial creando el futuro, de la mano de personas que día a día se retan para ser mejores. Quienes somos parte de esta empresa tenemos la visión de ir más allá, pensando y actuando de manera diferente, pues estamos convencidos de que cada acción cuenta.

Es por esto que el 53 % de nuestra plantilla directiva en Colombia son mujeres, y cuando me siento en comités directivos o reuniones estratégicas, me emociona ver que estoy rodeada de talentosas mujeres como Mariana Icaza, que se encarga de toda el área financiera, Lina Sendoya, que lidera todo el departamento de recursos humanos y Marcela Martínez quien está al frente de todos los procesos comerciales. Esto demuestra que el liderazgo femenino no es la excepción, sino una fuerza clave en la transformación de la industria.

5. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de otra mujer en tu camino profesional?

He recibido grandes lecciones en mi camino, una de ellas es que equivocarse no es necesariamente negativo, pues cuando fallamos, siempre aprendemos algo. Otra lección muy importante es que el verdadero impacto se logra cuando esas puertas quedan abiertas para que muchas más puedan pasar. Ser conscientes de esto nos permite impulsar un cambio real, especialmente al recordar que hay niñas y adolescentes con grandes sueños que vienen detrás. Eso es lo que intento hacer cada día: liderar con propósito, apoyando el talento femenino y promoviendo un entorno donde todas podamos avanzar. Es algo que valoro profundamente y que en Coca-Cola FEMSA Colombia buscamos fomentar a través de iniciativas como Cinta Violeta, que impulsa el crecimiento de nuestras colaboradoras en roles tradicionalmente masculinos y refuerza la prevención de la violencia de género, creando espacios más seguros e inclusivos y generando más oportunidades para las mujeres dentro de la Compañía.

Joanna Prieto, Co-CEO de Geek Girls LatAm

1. ¿Qué superpoder crees que tienen las mujeres en esta industria?

El superpoder de las mujeres en esta industria es la autenticidad. Aportamos una perspectiva única, sin miedo a mostrarnos tal como somos. Nuestra capacidad para ser genuinas nos permite liderar con transparencia, empatía y creatividad, lo que resulta clave en cualquier ámbito profesional. La autenticidad nos diferencia y nos permite construir relaciones de confianza, tanto con colegas como con clientes y colaboradores.

2. Si el éxito fuera una persona, ¿Qué mujer lo representaría para ti?

Sin duda, mi madre. Ella es el ejemplo más claro de éxito porque me ha enseñado lo más importante en la vida: nobleza, humildad y berraquera. Su fortaleza, su capacidad de salir adelante a pesar de los desafíos y su amor incondicional son valores que llevo conmigo cada día. Gracias a ella, entiendo que el éxito no es solo alcanzar metas profesionales, sino también ser una persona íntegra, resiliente y con un propósito claro.

3. ¿Qué consejo te darías a ti misma cuando empezaste tu carrera?

Me diría a mí misma: "Sigue creyendo en ti siempre". La confianza en una misma es la clave para avanzar. Aunque el miedo siempre estará presente, no debe ser un freno. Hay que seguir adelante con miedo o sin miedo, porque lo verdaderamente importante es atreverse, tomar riesgos y no dudar de nuestro potencial. A veces, nos enfrentamos a barreras internas o externas, pero lo esencial es persistir y recordar que somos capaces de lograr lo que nos propongamos.

4. ¿Qué cliché sobre las mujeres en el trabajo ya deberíamos enterrar?

Uno de los clichés más dañinos es la idea de que las mujeres deben "masculinizarse" para ser exitosas en el ámbito laboral. Durante años, en muchos espacios de liderazgo, se nos ha hecho creer que debemos adoptar una actitud más rígida, menos emocional y más agresiva para ser tomadas en serio. Sin embargo, el liderazgo femenino tiene un valor inmenso precisamente por su capacidad de integrar habilidades como la empatía, la colaboración y la inteligencia emocional. Es hora de reconocer que podemos liderar desde nuestra esencia, sin renunciar a lo que nos hace únicas.

5. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de otra mujer en tu camino profesional?

Lo más valioso que he aprendido de otra mujer en mi trayectoria es la importancia de ser femenina y no renunciar a nuestra esencia.

En el mundo corporativo y en posiciones de liderazgo, muchas veces hemos sentido la presión de encajar en un modelo tradicionalmente masculino. Nos han enseñado que para ser líderes debemos actuar de una forma determinada, dejando de lado nuestras emociones o nuestra manera natural de comunicarnos. Sin embargo, he aprendido que podemos liderar siendo nosotras mismas: con sensibilidad, intuición y una perspectiva diferente. Hoy en día, con orgullo, soy mujer, soy líder y lo hago desde mi feminidad, sin miedo a expresar emociones ni a mostrarme auténtica.

Alejandra Gutiérrez, chief integrated solutions officer en Dentsu Creative

1. ¿Qué superpoder crees que tienen las mujeres en esta industria?

Hacemos de la empatía un motor de cambio, y no solo porque comprendemos la emoción de otros, sino porque creemos en el poder de tender puentes entre nosotras para ayudarnos, apoyarnos, darnos ese empujón genuino cuando más lo necesitamos. Esto impulsa la creatividad.

2. Si el éxito fuera una persona, ¿¿Qué mujer lo representaría para ti?

Si el éxito fuera una mujer, lo veo en aquella mujer, que independiente de su oficio o labor, primero es compasiva consigo misma para poder ser compasiva con los demás, y no se siente culpable por ello, ni egoísta, es simplemente consciente que para dar todo lo mejor posible, debe estar bien ella.

3. ¿Qué consejo te darías a ti misma cuando empezaste tu carrera?

No saber algo no te pone en una posición de inferioridad, te pone en una posición de igualdad. Estás en la misma situación que cualquier otra persona que también está aprendiendo. Todos, sin importar la experiencia o posición, hemos estado en la misma situación de no saber algo.

4. ¿Qué cliché sobre las mujeres en el trabajo ya deberíamos enterrar?

Que entre mujeres siempre hay mucha rivalidad y competencia, cuando por el contrario cada vez somos más una red de apoyo que nos alegra, inspira y motiva vernos crecer. Este pensamiento no es aislado pues históricamente hemos tenido menos espacios de poder, lo que ha generado esa falsa percepción de la rivalidad para obtenerlo. Ya eso ha venido cambiando y en los entornos de liderazgo femenino hay un alto nivel de colaboración, apoyo y empatía.

5. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de otra mujer en tu camino profesional?

Aprendí de mi primer jefe, Paula Pérez, en mi época de practicante, a hacerme responsable primero de mí misma y, con esa fortaleza, hacerme responsable de mis funciones en el trabajo. Aun cuando estaba teniendo un día estresante, cuando me angustiaba no tener listo algo que me pedía, cuando me abrumaba trabajar, estudiar y sentir que no lo iba a lograr, ella me preguntaba: “¿vale la pena que duermas hoy intranquila por esto?, ¿esto va a ser relevante para tu vida en los próximos diez años? No sufras, mejor disfruta lo que estás viviendo. A propósito, como líderes hoy de personas que están empezando su vida profesional, no subestimemos ni ignoremos que tenemos en nuestras manos el poder de cambiar sus vidas. Ella marcó la mía.

