Marketing Conference Latam 2023: dos días de aprendizaje

Después de casi 45 años creando espacios que propenden por el desarrollo del sector del a publicidad el mercadeo y las comunicaciones, P&M realizó por quinta vez el Marketing Conference Latam, el evento que traza el futuro de la gestión del mercadeo y sus tendencias en Colombia.

En 2023, el evento se hizo en la Cámara de Comercio de Bogotá en Salitre, donde más de 600 profesionales de mercadeo, publicidad y comunicaciones asistieron a los dos días del evento.

El primer día inició con intervenciones por conferencistas como Ignacio Gaitán, presidente del grupo El Colombiano, Camilo Herrera, presidente de RADDAR CKG y María Fernanda Sánchez, directora de mercadeo y ESG del Grupo Aval.

Ignacio Gaitán de El Colombinao afirmó que hay que trabajar en circuito, es decir conectados, y valorar la autonomía por encima de la independencia y entender el poder del lenguaje

Camilo Herrera, por su parte, dejó enseñanzas claras: el mercadeo debe centrarse en los momentos de consumo; comprar NO es consumir; y entre más inversión en publicidad más gatos.

Freddy Cárdenas y María Ximena Castro de Nubank hablaron sobre la marca y cómo crear relaciones que vayan más allá de lo transaccional.

Juan Camilo Bernal de Accenture explicó cómo las marcas deben enfrentar el marketing: sin ganar por tan poco; creciendo a largo plazo; y con un pensamiento estratégico guiado pro datos.

Felipe Gómez de Dunnhumby habló sobre el valor del retail media y cómo es una herramienta clave de valor agregado en la actualidad.

Natalie Bursztyn de Totto explicó cómo es necesario que todas las áreas hablen el mismo lenguaje y crear KPIs por proceso.

Catalina Hernández de Digimind habló sobre la diferencia entre social media monitoring y social media listening e hizo énfasis en el primero como herramienta de conversión,.

Pablo Verdenelli de Seenka, discutió cómo usar modelos de atribución para vender mejor con base en datos.

Jairo Vargas de Kilombo, mostró que la emoción es la forma principal de conectarse con los consumidores e hizo énfasis en el audiobranding.

María Fernanda Sánchez del Grupo Aval envió un mensaje poderoso: unir los intereses de negocio con los de sostenibilidad, diversidad e inclusión para conseguir retorno desde hacer las cosas bien por la marca y el planeta.

Carolina Ibarguen de Kantar Ibope Media habló sobre las tendencias en medios y la necesidad de entender la data.

Camilo Arguello de NáuticaUX explicó cómo el frontend puede minimizar el journey de los consumidores.

Carolina Sandoval de Haleon reflexiona sobre la necesidad de unir efectividad y eficiencia.

Manuel Caro de OpenEx analizó cómo la inteligencia artificial puede apoyar cada fase del marketing.

Manuel Hernández de Cencosud Media habló sobre el retail media y los insights que deja.

El día lo cerró Carlos Humberto Yepes del Movistar Arena que analizó cómo el entretenimiento sostenible debe liderar los espacios del país.

El segundo día inició con un gurú del mercadeo en América Latina: David Mahbub de Field Agent quien ahondó en la necesidad de crear estrategias, no tácticas y obsesionarse por el valor percibido.

Fabrizio Fiorillo de Cueros Vélez explicó el valor agregado de la marca, la importancia del branding y sus pasos para ser una marca sostenible con su colección Leather for Good con materiales ciento por ciento veganos.

Vivianne Medina de Kantar Insights habló sobre la relevancia de que la inclusión no sea un valor agregado para una marca, sino un eje transversal que le permita posicionarse dentro de la realidad de las sociedades en la actualidad.

Hernán López de Mr. Branding analizó los desafíos que enfrentan las marcas y la necesidad de desarrollar estrategias integrales, no solo un punto de contacto del negocio.

Andrés Felipe Giraldo de Alquería atrapó a la audiencia ya que dio claves exactas para triunfar en lo digital a mostró ejemplos de la marca.

Juan Luis botero de Contreebute continuó el día con una charla sobre por qué la sostenibilidad debe ser parte de una marca ya que las marcas que encuentran un propósito mayor son marcas más valiosas al responder al dato de que 77% de los consumidores se deciden por un producto o servicio si está alineado con sus valores y creencias sociales, ambientales y de desarrollo.

Luis Betancourt analizó la necesidad de crear comunidades en vez de audiencias en un mundo en el que las redes sociales han hecho evidente el poder y la necesidad de lo colectivo.

Gabriel Contreras de Sinnetic habló sobre el uso de la inteligencia artificial para que las marcas puedan identificar tendencias y enfocar su narrativa para tener un retorno seguro.

Natalia Serna de Goldfish habló sobre los beneficios de trabajar con influenciadores, su relevancia en el mercado actual y la diferencia entre cada tipo de influenciador: nano. micro y mega. También mostró cómo estas alianzas pueden generar un engagement mucho mayor al de otras estrategias de contenidos.

Ingrid Pérez, experta en marketing, explicó cómo conectar con las audiencias en un mundo saturado de datos e hipersegmentación.

Juan Pablo Criales de Mercado libre develó los detalles detrás de las estrategias que han hecho de la plataforma una de las más importantes en la región y la respuestas directa a Amazon.

Sadoth Giraldo, profesor de la EAB, habló sobre un tema fundamental: la Silver Economy que se ocupa del segmento de adultos mayores en una sociedad; a través de un estudio realizado por la EAN, mostró que es una audiencia completamente desatendida en Colombia y que no solo tiene el poder adquisitivo , sino el interés para convertirse en un foco de éxito para cualquier empresa.

Nathalie Torres de Meta habló sobre la inteligencia artificial y los desarrollos y el potencial que supone como Sandbox IA, la caja de herramientas de IA de Meta.

Juan Fernando Montañez, rector del Politécnico Grancolombiano, cerró no solo el día, sino el evento entero con una conferencia importante: explicó cómo a través de los programas y la estrategia del Poli se logra dirigir el marketing para tener impacto social y mostró que esta industria no sólo puede sino debe tener un propósito profundo, que aporte a la sociedad no solo económica sino culturalmente.

Para enmarcar el evento Carlos Fernando Vega, director general de la Revista P&M, Jaime Torres, director de UNEMEC, y Leonardo Nieto hicieron el lanzamiento oficial de Bogotá MecaWeek, una plataforma que busca hacer de Bogotá el epicentro del mercadeo en América Latina a través de la unión de líderes de la industria, y la ejecución de eventos clave sobre marketing.

