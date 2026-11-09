Metro Almacén evoluciona para responder a las diferentes formas de comprar de los colombianos

Cencosud fortalece la propuesta de Metro Almacén con alternativas de ahorro, variedad y compra al detal y por volumen, dirigidas tanto a las familias como a los negocios.

Hacer el mercado para el hogar y abastecer un negocio responden a necesidades distintas, pero comparten una misma prioridad: encontrar variedad y aprovechar mejor el presupuesto. Bajo esta premisa, Cencosud avanza en la evolución de Metro hacia Metro Almacén, un formato que busca responder a ambas formas de compra sin limitar su oferta a un solo tipo de consumidor.

La apuesta cobra relevancia en un mercado donde los pequeños negocios tienen un peso significativo. De acuerdo con el DANE, en 2025 se registraron 2,43 millones de micronegocios en las 24 principales ciudades y áreas metropolitanas del país, que generaron ingresos nominales por $106,5 billones. Este panorama dimensiona la importancia de una actividad económica en la que el abastecimiento hace parte de la operación cotidiana.

La evolución de Metro Almacén busca hacer más clara su propuesta para dos públicos: las familias que compran para su hogar y los comerciantes que necesitan surtir sus establecimientos. Tiendas, panaderías, bares, establecimientos HORECA, mayoristas y minoristas hacen parte de los segmentos a los que se dirige el formato, bajo el concepto “A tu medida”.

Uno de los cambios está en la manera de presentar las alternativas de compra. La propuesta incorpora esquemas de precios escalonados y una comunicación en los puntos de venta que busca facilitar la identificación de opciones según las cantidades adquiridas. Así, la compra por volumen se integra a una oferta que también mantiene la posibilidad de adquirir productos al detal, de acuerdo con las necesidades de cada cliente.

La transformación contempla, además, el impulso de las marcas propias y de categorías como Electro y Bazar, junto con ajustes en la identidad visual, la señalización y las exhibiciones para hacer más reconocible la propuesta del formato. En el frente digital, Metro Almacén trabaja en el desarrollo de un nuevo canal de comercio electrónico, cuya implementación está prevista para 2027.

Con presencia en Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartago, Cúcuta, Dosquebradas, Duitama, Facatativá, Floridablanca, Girón, Ibagué, Itaguí, Medellín, Montería, Mosquera, Neiva, Palmira, Pasto, Pitalito, Riohacha, San Gil, Sogamoso, Valledupar y Zipaquirá Metro Almacén busca consolidar una oferta que responda a las particularidades de diferentes mercados y ocasiones de compra.

La evolución parte de una premisa: no todos los clientes compran las mismas cantidades ni tienen las mismas necesidades. Por eso, Metro Almacén busca integrar en una misma propuesta las compras cotidianas de las familias y el abastecimiento de los negocios, con alternativas de variedad y ahorro tanto al detal como por volumen.

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