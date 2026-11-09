El HONOR 600 Elite llega a Colombia con una megabatería de 8.100 mAh y la promesa de ser “imparable”

La marca china alinea la ficha técnica, la posventa y los canales de su nuevo celular alrededor de la durabilidad, con la mira puesta en la temporada navideña.

HONOR presentó en Colombia el HONOR 600 Elite, nuevo integrante de su línea 600, y construyó el lanzamiento sobre la autonomía y la resistencia física. La cámara y la inteligencia artificial, un eje clave de la estrategia global de la marca, llegan para completar un dispositivo quebusca ganar terreno en la gama media alta del mercado colombiano.

Jorge Forero, director de Marketing, Comunicaciones y Relaciones Públicas de HONOR Colombia, explicó esa decisión a partir de una lectura del mercado local. Según el directivo, el país “necesitaba un dispositivo verdaderamente imparable”, y la marca respondió “a través de unos atributos inigualables de resistencia industrial y de autonomía móvil”.

Con “imparable” como eje, HONOR eligió las especificaciones que destaca para responder tres preguntas del comprador sobre cuánto dura el teléfono, cuánto aguanta y cómo funciona fuera de casa.

Para la primera pregunta, HONOR ofrece una batería de 8.100 mAh con tecnología Li-ion Polymer y carga rápida de 45W HONOR SuperCharge, que reduce el tiempo frente al enchufe. La carga reversible de 7,5W permite, además, que el teléfono pase energía a otros dispositivos.

Para demostrar cuánto aguanta el equipo, la marca sumó las certificaciones IP68, IP69 e IP69K contra polvo y agua a alta presión, y el respaldo SGS de cinco estrellas ante caídas e impactos de hasta 2,5 metros.

Con las certificaciones externas, el vendedor puede señalar en la tienda un dato verificable, y el comprador gana un criterio para comparar el equipo con la competencia.

HONOR destaca el brillo pico de 1.020 nits de la pantalla LCD Full View de 6,87 pulgadas para leer bajo luz solar directa, un dato coherente con el usuario que pasa el día fuera de casa. El panel ofrece, además, una tasa de refresco de 120Hz y una resolución de 1592x720.

En rendimiento, la tecnología HONOR RAM Turbo suma 16 GB virtuales a los 8 GB físicos y le permite a la marca anunciar hasta 24 GB de memoria en multitarea, una cifra fácil de llevar al punto de venta. El procesador Snapdragon 4 Gen 4 y 256 GB de almacenamiento completan la configuración.

HONOR conecta la inteligencia artificial con la creación de contenido a través del sensor principal de 108 MP, con apertura f/1.75 y zoom 8x, y del sistema MagicOS 10, basado en Android 16. Su herramienta insignia, “Imagen a Video IA 2.0”, convierte fotos fijas en clips de video con calidad cinematográfica, y la marca la presenta como el primer sistema multimodal del mundo con esa capacidad.

Forero ubicó esta función en la evolución de la industria al afirmar que la integración de modelos multimodales y sensores de 108 MP “responde a la evolución del software móvil hacia sistemas con inteligencia artificial agéntica, donde el procesamiento local y la captura óptica de alta fidelidad se consolidan como pilares clave de competitividad en la economía digital del país”.

Mientras ante el sector la compañía habla de IA agéntica y competitividad, ante el consumidor la misma tecnología se traduce en un beneficio inmediato, como convertir sus fotos en videos para redes.

Del lanzamiento al punto de venta

El HONOR 600 Elite llega con un precio base de $2.499.900, en los colores Dorado Desierto y Negro Terciopelo. La distribución combina los operadores Claro, Wom y Tigo con las cadenas Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Falabella y Éxito, lo que cubre al cliente que compra con un plan de telefonía y al que paga en una gran superficie.

Para el lanzamiento, HONOR entrega el celular con el smartwatch HONOR Watch X5i y los audífonos HONOR Choice, dos accesorios que el usuario puede cargar desde el propio teléfono y que acercan al comprador a otras categorías del portafolio de la marca.

La garantía lleva el discurso de durabilidad al servicio técnico con una cobertura escalonada que incluye:

Dos años de garantía del equipo ante fallas de calidad.}

Dos años de respaldo para la batería.

Un año por daño accidental, líquidos incluidos.

Un año de reemplazo de pantalla por caídas.

Quienes compren el equipo antes del 15 de diciembre de 2026 recibirán el reemplazo total durante los primeros seis meses si el centro de servicio identifica un defecto de fábrica, un incentivo que empuja la decisión de compra hacia la temporada navideña.

En la categoría de smartphones, la ficha técnica sostiene la propuesta de valor, y HONOR construyó la del 600 Elite sobre cuatro atributos cuantificables: 8.100 mAh de batería, 108 MP de resolución, hasta 24 GB de memoria y certificaciónes IP69/IP69/IP69K. Esas cifras le permiten a la marca diferenciarse con datos comparables en la comunicación de lanzamiento y en el punto de venta. La inversión en hardware prioriza componentes de beneficio tangible para el usuario, como la autonomía, la resistencia física y la visibilidad de la pantalla en exteriores.

HONOR vincula cada especificación con una ocasión de uso ya que la batería y la carga reversible responden a la demanda de autonomía, las certificaciones IP y SGS de 5 estrellas a la exposición del equipo a caídas, polvo y agua, y la cámara con “Imagen a Video IA 2.0” a la producción de contenido para redes sociales. Con ese enfoque, la ficha técnica atiende al comprador que evalúa especificaciones y al que decide por necesidades funcionales.

Para el lanzamiento, HONOR optó por sumar accesorios y coberturas de garantía al precio base del equipo. El combo con el reloj y los audífonos lleva al comprador hacia la línea de wearables de la compañía, que completa su portafolio junto a computadores y tablets. La venta con operadores y grandes superficies, sumada al beneficio de reemplazo para compras hechas antes del 15 de diciembre, ata el principal incentivo de la oferta al calendario de compras de fin de año.