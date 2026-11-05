En 60 segundos, realice un Check In de marca para saber por dónde empezar a comunicar

Liid Comunicación & Creatividad presentó Check In de Marca, una herramienta gratuita que permite a las organizaciones identificar oportunidades y retos en sus estrategias de comunicación a partir de un diagnóstico inicial.

Ragan Communications, líder estadounidense de comunicación, información y capacitación quienes desde hace 50 años realizan el Benchmark Report, afirma en su edición 2026 que: “solo el 25% de los equipos de comunicación en las empresas logra alinear sus indicadores con los objetivos del negocio”. Traducido: tres de cada cuatro áreas de comunicación producen, entregan y publican sin saber si eso que hacen mueve algo dentro de la empresa.

Ese es el problema que Liid Comunicación & Creatividad decidió solucionar con el Check In de Marca, una herramienta que permite a cualquier organización identificar -en aproximadamente 60 segundos- por dónde empezar para solucionar sus retos de comunicación.

¿Cómo funciona?

El usuario ingresa a la página web https://checkin.liidcc.com responde una serie de preguntas sobre distintas dimensiones de su comunicación —reputación, posicionamiento, relacionamiento con audiencias, estrategia de contenidos— y recibe un diagnóstico preliminar. Entre 24 y 48 horas después puede acceder, sin costo, a una reunión virtual o presencial donde el equipo presentará un diagnóstico con los retos de comunicación y sus posibles soluciones.

"Muchas veces las organizaciones saben que necesitan comunicar más y mejor que necesitan alinear alinear los objetivos con acciones, pero no necesariamente saben por dónde empezar o qué oportunidad están dejando pasar. El Check In de marca nace precisamente para facilitar ese primer paso de manera ágil", explica Leonardo Ramírez, Gerente de Operaciones de Liid.

Año y medio, 22 clientes y cuatro países

Liid nació hace año y medio, tras un proceso de spin-off de una firma que durante 14 años acompañó a más de 120 clientes. Hoy suma más de 20 clientes de diferentes sectores como farma, minería, retail, energía, gas, entre otros. Con proyectos activos en México, Argentina y Chile, es la única agencia aliada de Global Health Marketing (GHMC, www.ghmcnetwork.com) en Colombia. Desde hace 2 años, es la agencia y miembro del Consejo Mundial de la Energía (WEC). Su equipo es de 27 colaboradores. Su modelo propio, Creativitech, integra creatividad y tecnología, y ha fortalecido sus capacidades de investigación con estudios de mercado potenciados por inteligencia artificial, desarrollados junto a su aliado estratégico NextMinder (www.nextminder.com), en Estados Unidos.

Este año Liid obtuvo dos galardones y una mención de honor por su trabajo. Ciberguardianes, desarrollado con Puerto Aguadulce, se llevó el segundo lugar en la categoría Cultura de Ciberseguridad en Organizaciones; #GraciasAlGasNatural, para Naturgas, también fue reconocido en la categoría Marketing Digital, campaña digital del año; y el proyecto de Brinsa recibió mención de honor en la categoría IA Responsable y Ética.

En diciembre, la agencia hará parte de las 15 empresas seleccionadas para compartir su historia en el libro: Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, publicación de Portafolio y El Tiempo que en ediciones anteriores ha recogido casos de compañías como Bancolombia, Frisby y Comfama.

"Los resultados no surgen de un momento aislado, sino de procesos que se construyen, evolucionan y se sostienen en el tiempo. Que nuestra historia pueda servirle a otros empresarios y organizaciones para construir la suya es, precisamente, lo que más valoramos de hacer parte de esta publicación", señala Juan David Sánchez Peñarete, CEO de la compañía.

¿Y si su equipo de comunicación no sabe por dónde empezar? Descubra lo que el Check In puede hacer por su marca en un minuto en www.liidcc.com.

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