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Marcas que marcan 2026 de P&M busca las estrategias del año del Mundial, las elecciones y la IA

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Marcas que marcan 2026 de P&M busca las estrategias del año del Mundial, las elecciones y la IA

Revista P&M recibe para su edición impresa casos de marcas y compañías que dieron de qué hablar este año y pueden demostrarlo con resultados.

Juanita Rico
 noviembre 6, 2026

Cada final de año, Revista P&M destaca las estrategias de las marcas a partir de un factor que define la conversación del periodo.

En 2026, la atención de los colombianos se repartió entre tres frentes que ocuparon buena parte de la agenda: las elecciones presidenciales, el Mundial y la llegada de la IA generativa a los equipos de mercadeo. Las marcas compitieron por un espacio en medio de debates políticos, partidos de la Selección y una transformación en la forma de producir campañas, medir resultados y entender al consumidor.

Marcas que marcan 2026 reunirá a las marcas que lograron hacerse un lugar en esa agenda y lo tradujeron en resultados de negocio. El especial pone el foco en las decisiones detrás de cada caso: qué leyeron las marcas del momento, cómo respondieron y qué cifras obtuvieron.

Qué casos busca el especial

P&M busca casos de marcas y compañías que dieron de qué hablar este año por alguno de estos motivos:

  • Campañas mundialistas: activaciones, contenidos y estrategias de comunicación que conectaron a la marca con la conversación del torneo.
  • Decisiones de posicionamiento: cambios de identidad, nuevos territorios de marca o apuestas que redefinieron la relación con el consumidor.
  • Uso de la tecnología: aplicaciones de IA generativa, datos o herramientas digitales que cambiaron la forma de trabajar del equipo de mercadeo o la experiencia del cliente.
  • Acciones de propósito de largo plazo: programas sostenidos en el tiempo que construyen reputación más allá de una campaña puntual.

En todos los casos, los resultados deben respaldar la estrategia. El especial dará prioridad a los casos que muestren con cifras el efecto de sus decisiones en ventas, participación de mercado, recordación, conversación o lealtad del consumidor.

Qué comparten las marcas

Las compañías que participen contarán a los lectores de P&M los insights que guiaron su estrategia, las métricas que les funcionaron y los objetivos que se trazaron para 2027. Con esa información, el especial ofrecerá a directores de mercadeo, agencias y anunciantes una lectura de lo que funcionó en un año de alta competencia por la atención, y servirá como referencia para los equipos que ya planean el próximo año.

Las marcas interesadas en postular su caso pueden escribir a:

  • Celular: 316 268 5063
  • Correo: lcervera@revistapym.com.co
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