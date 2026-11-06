Hero prendió motores en los Effie 2026

La moto en Colombia es un símbolo de esfuerzo y orgullo que, sin importar su costo, representa mucho más por lo que hace sentir que por lo que cuesta. Para algunos, es una compañera de vida; una todoterreno que, sin serlo, puede atravesar las trochas más difíciles de la existencia. Para otros, es un miembro más de la familia, lo suficientemente importante como para ocupar un lugar en la sala de la casa. Hay quienes la consideran la “niña de sus ojos”, esa compañera con la que estarían dispuestos a dar la vuelta al mundo. Ese vínculo emocional fue, precisamente, uno de los puntos de partida de la estrategia que llevó a Hero Motos a obtener un oro y dos platas en los Effie 2026.

Según su director de mercadeo, David Aponte, el reconocimiento obtenido por Hero Motos en los Effie 2026 corresponde a identificar los contrastes entre la cultura de origen de la marca (India) y la colombiana, para enfocarse en escuchar al usuario. “Por eso, la estrategia fue entender a profundidad las necesidades del consumidor colombiano y las barreras que enfrenta para adquirir una moto”, explica Aponte.

De esa escucha surgieron dos hallazgos. El primero fue la relación emocional con la motocicleta, pues los usuarios buscan un vehículo con el que puedan identificarse, que les genere orgullo y que conecte con su estilo de vida. De esa conexión emocional nació La moto que logró mover con flow a toda una compañía, campaña desarrollada por la agencia Piso 2, que tomó la música urbana como vehículo publicitario para conectar emocionalmente con el consumidor durante el lanzamiento de la Hunk 125R y acercar la marca a los códigos culturales de su público.

El segundo hallazgo fue la barrera al solicitar un crédito para comprar una moto. Como solución, Hero creó la campaña NO APTOS: cómo Hero motos convirtió el ‘no califican’ en crecimiento digital, con la que obtuvo Oro, en Servicios Financieros y Plata, en Comercio Digital. Esta estrategia transformó el digital center de Hero en un canal para facilitar el acceso al crédito para motos, con atención 100 % vía WhatsApp. De acuerdo con David Aponte, la efectividad del crédito creció 136 %; y las ventas digitales, 95 %.

“No queríamos que fuera simplemente una máquina de leads; queríamos convertirla en una verdadera fábrica de créditos”, revela Aponte.

Detrás de estas decisiones, la compañía apeló a una pieza clave de su ADN: identificar primero el problema del consumidor y después, diseñar la solución.

“A veces, nos enamoramos mucho de la solución, no tanto del problema. Entonces, en Hero, literalmente, nos enamoramos mucho del problema y entendemos los problemas de la gente. Más que buscar que el usuario te dé las soluciones, es entender los problemas o barreras para llegar a ellas”, agrega.

Ese enfoque también define la manera en la que Hero hoy busca construir su presencia en Colombia. “Hero ha sido una marca irreverente, que viene a romper las reglas, a romper esquemas, que viene a hacer las cosas diferentes”, concluye Aponte.

Insights:

Un usuario para cada moto: los motociclistas tienen diferentes necesidades y preferencias, por lo que la oferta debe responder a esa diversidad.

El vínculo emocional: la relación entre la moto y su dueño también representa identidad, orgullo y estilo de vida.

El acceso al crédito: las dificultades para acceder a financiación representan una barrera para la compra de motocicletas.

La música como vehículo de conexión: la música urbana permitió acercar la marca a los códigos culturales de sus consumidores.

Datos:

9.000 motos mensuales: Es el volumen actual de ventas de Hero en Colombia, frente a unas 3.000 que vendían antes del cambio estratégico.

Es el volumen actual de ventas de Hero en Colombia, frente a unas 3.000 que vendían antes del cambio estratégico. 30̴% de ventas digitales: La proporción de las ventas de Hero en Colombia que llegan a través de canales digitales.

La proporción de las ventas de Hero en Colombia que llegan a través de canales digitales. 4 % de participación: Antes de la transformación estratégica, la compañía tenía una participación del 4 % en el mercado colombiano.

4.000 motos de 125 cc: unidades vendidas actualmente en este segmento

Premios

Effie Oro — NO APTOS: cómo Hero motos convirtió el ‘no califican’ en crecimiento digital

Anunciante: Hero

Agencia: Piso 2 Agencia

Marca: Hero Motos

Categoría: Servicios Financieros

Nominaciones

Effie Plata — La moto que logró mover con flow a toda una compañía

Anunciante: Hero

Agencia: Piso 2 Agencia

Marca: Hero Motos

Categoría: Automotriz

Effie Plata — NO APTOS: cómo Hero motos convirtió el ‘no califican’ en crecimiento digital

Anunciante: Hero

Agencia: Piso 2 Agencia

Marca: Hero Motos

Categoría: Comercio Digital