viernes, noviembre 06, 2026

INICIO

COMUNICACIÓN

Vanilla: regala libertad, impulsa negocios

Empresas

Vanilla: regala libertad, impulsa negocios

Una solución de pagos, incentivos y nuevas oportunidades de negocio.

En InComm Colombia desarrollan y comercializan soluciones de productos prepagos que conectan marcas, empresas y consumidores. Su experiencia incluye tarjetas físicas y PIN digitales de marcas como Netflix, Google Play, Uber y otras categorías de entretenimiento y servicios digitales.

 

Redacción P&M
Redacción P&M
 noviembre 6, 2026

Vanilla, su tarjeta de regalo respaldada por Mastercard, lleva esa experiencia a nuevas posibilidades: una solución flexible que permite a las empresas gestionar pagos e incentivos para promotoría, diseñar dinámicas de mercadeo, reconocer equipos, premiar clientes y desarrollar programas de fidelización.

Para el consumidor final, Vanilla está disponible en denominaciones de $50.000, $100.000 y $200.000. Para el segmento empresarial, ofrecen cargas variables desde $10.000 hasta $999.900, adaptándose a diferentes necesidades y presupuestos.

Su diferencial está en la libertad de elección: quien recibe la tarjeta puede decidir cómo utilizar su saldo en comercios físicos y online que acepten Mastercard, de acuerdo con las condiciones de uso aplicables. Un regalo que no limita la experiencia a una sola marca o establecimiento.

¿Y si tu empresa quiere vender sus propios productos o servicios en formato prepago?

En InComm Colombia también pueden explorar oportunidades para desarrollar soluciones de tarjetas físicas y PIN digitales para marcas que buscan ampliar sus canales de distribución, comercializar sus servicios o crear nuevas experiencias para sus clientes.

No se trata solamente de regalar una tarjeta. Se trata de encontrar nuevas formas de pagar, incentivar, comercializar y conectar con las personas.

¡Contáctanos a nsegura@incomm.com y regalemos juntos libertad!

También le puede interesar: Publicis responde con una carta pública a Cindy Rose por sus críticas a los anunciantes que cambian de agencia sin pitch

TAGS
finanzas

LO MÁS LEÍDO

01
Agencias

Publicis responde con una carta pública a Cindy Rose por sus críticas a los anunciantes que cambian de agencia sin pitch

noviembre 5, 2026
02
OPINIÓN

¿Necesitan las marcas que las amen?

noviembre 5, 2026
03
Nombramientos

Sol López de Tejada es la nueva managing director de OMD Colombia

noviembre 4, 2026
04
Liid Comunicación & Creatividad le cuenta

En 60 segundos, realice un Check In de marca para saber por dónde empezar a comunicar

noviembre 5, 2026
05
+CTG 2026

Google plantea en +CTG cómo la IA puede potenciar a la industria publicitaria colombiana

noviembre 4, 2026

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

La medida del amor de marca en Colombia

3 de noviembre 2026

MÁS DE Comunicación
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Digital

Mercadeo

Gente

Consumidor