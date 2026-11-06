Vanilla: regala libertad, impulsa negocios

En InComm Colombia desarrollan y comercializan soluciones de productos prepagos que conectan marcas, empresas y consumidores. Su experiencia incluye tarjetas físicas y PIN digitales de marcas como Netflix, Google Play, Uber y otras categorías de entretenimiento y servicios digitales.

Una solución de pagos, incentivos y nuevas oportunidades de negocio.

Vanilla, su tarjeta de regalo respaldada por Mastercard, lleva esa experiencia a nuevas posibilidades: una solución flexible que permite a las empresas gestionar pagos e incentivos para promotoría, diseñar dinámicas de mercadeo, reconocer equipos, premiar clientes y desarrollar programas de fidelización.

Para el consumidor final, Vanilla está disponible en denominaciones de $50.000, $100.000 y $200.000. Para el segmento empresarial, ofrecen cargas variables desde $10.000 hasta $999.900, adaptándose a diferentes necesidades y presupuestos.

Su diferencial está en la libertad de elección: quien recibe la tarjeta puede decidir cómo utilizar su saldo en comercios físicos y online que acepten Mastercard, de acuerdo con las condiciones de uso aplicables. Un regalo que no limita la experiencia a una sola marca o establecimiento.

¿Y si tu empresa quiere vender sus propios productos o servicios en formato prepago?

En InComm Colombia también pueden explorar oportunidades para desarrollar soluciones de tarjetas físicas y PIN digitales para marcas que buscan ampliar sus canales de distribución, comercializar sus servicios o crear nuevas experiencias para sus clientes.

No se trata solamente de regalar una tarjeta. Se trata de encontrar nuevas formas de pagar, incentivar, comercializar y conectar con las personas.

¡Contáctanos a nsegura@incomm.com y regalemos juntos libertad!

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